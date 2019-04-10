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10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Стаса Костюшкина

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Стас Костюшкин опроверг слухи о разводе с женой забавной фотографией: «Когда вы муж и жена, остальные пошли "на"!!! #никтонеразвелся #любовьнавсегда #жизнькайф».

Ольга Орлова устроила себе читмил утром: «Говорят, в первой половине дня можно есть что угодно)))» А вечером не удержалась от сосисок: «У меня сегодня день "правильного питания"... Жуть как захотелось сосисок, а на работе они всегда есть. А чем грешите вы)?»

Надежда Грановская и Маргарита Суханкина показали свое детские фото. «Всем привет!!! Меня зовут Надійка!!)) Родилась 10.04.1982 г. Вот диван на котором родилась (с.Збручивка, Волочиский р-н), Хмельницкая обл.). Очень люблю своих родителей. Очень горжусь своим происхождением», — написала первая. «Стала круче на год! И, хочу верить лучше, чем вчера) всегда обожала свой день рождения! Ожидание чего то нового, вдохновение и трепет, продолжают интриговать и радовать одновременно», — написала вторая.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поздравили сына с днем рождения: Теме исполнилось 2 года.

Анна Нетребко показала, как ее сын готовится к Пасхе: «Самый сладкий зайчик».

Катерина Шпица показала трогательное фото: «Мой весенний мальчишечка. Принес мне из садика подснежник».

Алла Довлатова рассказала о новом члене семьи: «Друзья! У меня появилось вот такое маленькое чудо! Дети в восторге! Мы все так СЧАСТЛИВЫ! Мы назвали малыша Хэппи». Хэппи — померанский шпиц.

Максим Матвеев с Елизаветой Боярской поделились селфи из путешествия: «Великий Гауди, великая Барселона... Я был первый раз и влюбился в этот город... До встречи!! Это точно!!!»

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева: «Вы все знаете как я люблю Инстаграм и всегда тут с вами делюсь всеми своими новостями и переживаниями, но сейчас я хочу поговорить не о себе, а о другом артисте! О Сергее Лазареве! Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том, зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии. Я думала, что только мне такое пишут... столько негатива.. Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решил попробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! Почему вы так против этого? Я вас уверяю, от того что вы 100 раз напишите свой едкий комментарий, ничего не изменится! Ему сейчас как никогда нужна наша всеобщая поддержка! Я лично верю, что Сергей может привезти к нам в страну Евровидение! Он прекрасный исполнитель, обладающий уникальным вокалом! Он очень талантливый артист! И песня Scream, с которой Сергей решил отправиться на конкурс прекрасна, я уже добавила ее в свой плэйлист! До конкурса остается чуть больше месяца, давайте лучше объединимся все вместе и станем одной большой семьей, и будем желать Сергею лишь победы! Он достоин этого на все 100%! Давайте будем добрее друг к другу. Сережа, удачи».

Татьяна Навка показала загадочное видео: «Интрига!!! Скоро все узнаете».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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