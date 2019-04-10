10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица показала трогательное фото: «Мой весенний мальчишечка. Принес мне из садика подснежник».

Алла Довлатова рассказала о новом члене семьи: «Друзья! У меня появилось вот такое маленькое чудо! Дети в восторге! Мы все так СЧАСТЛИВЫ! Мы назвали малыша Хэппи». Хэппи — померанский шпиц.

Максим Матвеев с Елизаветой Боярской поделились селфи из путешествия: «Великий Гауди, великая Барселона... Я был первый раз и влюбился в этот город... До встречи!! Это точно!!!»

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева: «Вы все знаете как я люблю Инстаграм и всегда тут с вами делюсь всеми своими новостями и переживаниями, но сейчас я хочу поговорить не о себе, а о другом артисте! О Сергее Лазареве! Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том, зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии. Я думала, что только мне такое пишут... столько негатива.. Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решил попробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! Почему вы так против этого? Я вас уверяю, от того что вы 100 раз напишите свой едкий комментарий, ничего не изменится! Ему сейчас как никогда нужна наша всеобщая поддержка! Я лично верю, что Сергей может привезти к нам в страну Евровидение! Он прекрасный исполнитель, обладающий уникальным вокалом! Он очень талантливый артист! И песня Scream, с которой Сергей решил отправиться на конкурс прекрасна, я уже добавила ее в свой плэйлист! До конкурса остается чуть больше месяца, давайте лучше объединимся все вместе и станем одной большой семьей, и будем желать Сергею лишь победы! Он достоин этого на все 100%! Давайте будем добрее друг к другу. Сережа, удачи».