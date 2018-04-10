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10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Ирины Шейк
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Лобода показала округлившийся живот на обложке. Джамала — ножки своего малыша и собачку. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко выбрались вместе: «Выходной». Судя по смайлику, оставленному будущим отцом, пара ждет девочку. Эвелина Бледанс сфотографировалась в маске панды — сын в восторге!

Милана Кержакова поздравила своего мальчика с годовщиной. Елена Подкаминская показала свое детское фото с мамой. Пинк — очаровательного сына «Маэстро в Бостоне». А Юлия Ковальчук пытается выбрать платье для своей малышки: «У нас тут понимаешь ли полгода через день, а платья-то нет».

Алена Свиридова поделилась фотографией с любимым и пожаловалась на свой характер: «Друзья мои! Почему я слабое и безвольное существо? Почему нельзя ограничиться одним блюдом? Нет, надо съесть три! И полирнуть мороженым... Но сегодня был такой теплый день, что не хотелось никаких ограничении) Ура! Жизнь прекрасна!»

Любовь Толкалина не боится поправиться: «Добро пожаловать в Неаполь! В Новый город. В Новгород по- нашему... с чего же , интересно, мы начнем знакомство?»

Амаль Клуни попала на обложку Vogue. Ирина Шейк публикует «отпускные» фотографии. Дмитрий Маликов перестал красить волосы и показл седые корни. Максим Галкин похвастался талантами сына

Фото: instagram

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