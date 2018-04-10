10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода показала округлившийся живот на обложке. Джамала — ножки своего малыша и собачку. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко выбрались вместе: «Выходной». Судя по смайлику, оставленному будущим отцом, пара ждет девочку. Эвелина Бледанс сфотографировалась в маске панды — сын в восторге!

Милана Кержакова поздравила своего мальчика с годовщиной. Елена Подкаминская показала свое детское фото с мамой. Пинк — очаровательного сына «Маэстро в Бостоне». А Юлия Ковальчук пытается выбрать платье для своей малышки: «У нас тут понимаешь ли полгода через день, а платья-то нет».