10-11 октября: самые интересные фото из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @azagitova
Фигуристка, а с недавних пор еще и телеведущая Алина Загитова похвасталась подарком от восхищенного поклонника. Спортсменке досталась огромная корзина сиреневых роз. Радостной новостью девушка поспешила поделиться с подписчиками.
Ким Кардашьян и Канье Уэст отправились в семейное путешествие с детьми. Недоброжелатели пары могут даже не надеяться на развод — пара снова вместе, а Канье, похоже, окончательно пришел в себя после неожиданного срыва и взялся за лечение.
Режиссер Александр Молочников признался, что в полном восторге от актерского таланта своей пассии Екатерины Варнавы, которая исполняет одну из ролей в его новой постановке: «Знаете, что Варнава большая драматическая артистка? Очень тобой горжусь. Пойти в совершенно чужую среду и одержать там победу, вырвать себя из съемок с райдерами, поселиться во дворце на Яузе вшестером в маленькой гримерке и самой всем делать чай и закупать кофемашины — это настоящий выход из зоны комфорта! Молчу уж о смелости, с которой ты бросаешь себя в длинные гоголевские монологи без единого ГЭГа, с которой почти час ползаешь на четвереньках и пронзительно воешь, а в это время рядом со мной в зале над масками у зрителей наворачиваются слезы. Ты героиня. Так круто видеть, как человек делает то, чего от него не ждут, и делает это так талантливо».
Баста немного напугал своих преданных поклонников новым фото в Инстаграм. Рэпер появился перед подписчиками с солидной прибавкой в весе. «Люблю пожрать!))))», — подписал снимок исполнитель. Публика уже начала волноваться, что Василию Вакуленко не помогает новая диета, но оказалось, что рэпер решил подшутить над фанатами и применил к своему портрету популярный фильтр, увеличивающий вес.
Ксения Собчак сетует на то, что не сможет на новогодние праздники уехать в Европу. Причина — вовсе не загруженный график, а пандемия коронавируса, из-за которой закрыты границы. Отдыха с соотечественниками в Сочи скандальную телеведущую не прельщает. «За это лето мы выяснили много вещей... Что на яхте можно и по Волге кататься,что Алтай это клёво ,что Плёс и Суздаль это очень «ялярюс»))). Но когда я на секунду пытаюсь представить ,какое столпотворение, полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждет в РозаХуторе на горе после нового года, понимаешь,что есть компромиссы для тебя невозможные. Но ситуация такова, что по ходу до марта мы все кукуем без Европы... А вы куда поедете после НГ?»
Айза Анохина только перенесла сложную операцию по удалению грыжи в брюшной полости, а уже мечтает о море и пляже. «Я снова хочу под пальмы», — признается блогерша.
Евгений Папунаишвили исполнил мечту — станцевал под проливным дождем в Танзании.
«Свобода P.S. Это было моё особенное желание. А специально обученный человек следил, чтобы лев или гепард не напали и не съели меня»
Нино Нинидзе провела воскресный день с сыном в парке аттракционов. Мальчишка был просто в восторге от каруселей.
Оксана Самойлова тоже отправилась на карусели со своими детьми. Выходные для жены рэпера Джигана выдались по-настоящему семейными. «Замёрзшие, уставшие, грязные, кто-то даже с фингалом под глазом, но очень счастливые дети. Хотя на фотке счастливо выгляжу только я, прекрасные выходных выдались. Вообще гуляния с детьми — это мой антидепрессант особенно осенью и зимой. Если у вас нет своих, можете взять моих: у меня много и они очень веселые».
Виктория Боня показала новый цвет волос. Говорит, что хотела быть еще светлее, и переживает, что к обновленной прическе может не подойти красная помада.
Светлана Бондарчук проводит воскресенье в кругу семьи. Рядом любимая собака светской львицы, и, похоже, Светлана с ее питомцем отважились на «парные наряды».
Фото: Instagram/ @a030aa
Наталья Подольская поделилась секретами съемок своего последнего клипа: «Как Вы думаете на каком сроке снимался клип «Плачь»? Вы обратили внимание, что все планы поясные ? Ну а белый костюм с баской говорит обо всем. Это были самые легкие съемки клипа в моей жизни».
Татьяна Навка показала, как проходят тренировки ее дочери. Растяжка на шпагат малышке пока дается с большим трудом и слезами на глазах. Знаменитая спортсменка признается, что если бы в свое время не прошла через то же, то не смогла бы смотреть на мучения ребенка. Высокие результаты не достигаются без стараний и боли.
Фото: Instagram/ @tatiana_navka
А как прошли ваши выходные?
Фото и видео: Instagram
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