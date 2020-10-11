10-11 октября: самые интересные фото из Instagram звезд

Фигуристка, а с недавних пор еще и телеведущая Алина Загитова похвасталась подарком от восхищенного поклонника. Спортсменке досталась огромная корзина сиреневых роз. Радостной новостью девушка поспешила поделиться с подписчиками.

Ким Кардашьян и Канье Уэст отправились в семейное путешествие с детьми. Недоброжелатели пары могут даже не надеяться на развод — пара снова вместе, а Канье, похоже, окончательно пришел в себя после неожиданного срыва и взялся за лечение.