10-11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала свою ванную комнату и заодно — прекрасную фигуру: «Да! Немного хвастаюсь. Не поправилась на чужбине» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Галина Юдашкина показала нежное фото со старшим сыном Анатолием.
Полина Гагарина уже сделала одно из новогодних обещаний: «Обещала сесть на шпагат к своему шоу 30 марта в Мегаспорте! Муж помогает, растягивает».
Кристина Орбакайте встретилась со своим отчимом Максимом Галкиным в Нью-Йорке и побывала на его концерте. А Алла Пугачева тем временем показала трогательное видео, на котором ее дочь Лиза Галкина крутит хула-хуп.
Яна Рудковская тепло поздравила с днем рождения Тину Канделаки: «С днем Рождения, Тиночка — сильная Женщина, которая никогда не заплачет у окна, которая всегда поддержит и в горе и в радости, трудоголик ,работающая 24 часа в сутки не только в спортзале, но и 23 часа на производстве лучшего телевизионного контента в нашей стране Будь счастлива и сил тебе в нашем не легком деле! Люблю, уважаю безмерно и всегда рядом».
А Наталья Водянова отметила с родными 89-й день рождения своей бабушки: «Семейное застолье с Бабуней во главе — ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!».
The best gift for this family is clearly an incredible meal and many many many Russian style toasts 🥂 😋🤤🤭😅😍happy 89th birthday grandma 👵🏻💕🎁 ps: thanks for a delicious dinner treat @antoinearnault Семейное застолье с Бабуней во главе - ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! 🥂 😋🤤🤭😅😍 С твоим 89м днём рождения, моя дорогая Бабуничка! 👵🏻💕🎁
Ольга Кабо поблагодарила фолловеров, которых на днях стало 200 тысяч.
Василиса Володина предупредила подписчиков, что совсем скоро начинается непростой астрологический период: «В преддверии ретро-Меркурия можно и нужно не только спешить «все успеть», но и сознательно корректировать планы в сторону уменьшения нагрузки. КПД второй половины ноября в делах будет низким, а потому планируем меньше!».
Анна Седокова показала, как купается с сыном Геком.