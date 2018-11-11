10-11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Рудковская тепло поздравила с днем рождения Тину Канделаки: «С днем Рождения, Тиночка — сильная Женщина, которая никогда не заплачет у окна, которая всегда поддержит и в горе и в радости, трудоголик ,работающая 24 часа в сутки не только в спортзале, но и 23 часа на производстве лучшего телевизионного контента в нашей стране Будь счастлива и сил тебе в нашем не легком деле! Люблю, уважаю безмерно и всегда рядом».

А Наталья Водянова отметила с родными 89-й день рождения своей бабушки: «Семейное застолье с Бабуней во главе — ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!».