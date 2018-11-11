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10-11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Бондарчук

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Как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала свою ванную комнату и заодно — прекрасную фигуру: «Да! Немного хвастаюсь. Не поправилась на чужбине» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Галина Юдашкина показала нежное фото со старшим сыном Анатолием.

Полина Гагарина уже сделала одно из новогодних обещаний: «Обещала сесть на шпагат к своему шоу 30 марта в Мегаспорте! Муж помогает, растягивает».

Кристина Орбакайте встретилась со своим отчимом Максимом Галкиным в Нью-Йорке и побывала на его концерте. А Алла Пугачева тем временем показала трогательное видео, на котором ее дочь Лиза Галкина крутит хула-хуп.

Если долго мучиться,что нибудь получится👍

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Яна Рудковская тепло поздравила с днем рождения Тину Канделаки: «С днем Рождения, Тиночка — сильная Женщина, которая никогда не заплачет у окна, которая всегда поддержит и в горе и в радости, трудоголик ,работающая 24 часа в сутки не только в спортзале, но и 23 часа на производстве лучшего телевизионного контента в нашей стране Будь счастлива и сил тебе в нашем не легком деле! Люблю, уважаю безмерно и всегда рядом».

А Наталья Водянова отметила с родными 89-й день рождения своей бабушки: «Семейное застолье с Бабуней во главе — ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!».

Ольга Кабо поблагодарила фолловеров, которых на днях стало 200 тысяч.

Василиса Володина предупредила подписчиков, что совсем скоро начинается непростой астрологический период: «В преддверии ретро-Меркурия можно и нужно не только спешить «все успеть», но и сознательно корректировать планы в сторону уменьшения нагрузки. КПД второй половины ноября в делах будет низким, а потому планируем меньше!».

Анна Седокова показала, как купается с сыном Геком.

Абсолютная любовь ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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