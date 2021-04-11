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10-11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Екатерина Волкова с супругом

Фото: @volkovihome/ Instagram

О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке. «Я читала текст на английском языке на площадке Международной Академии Бизнеса и Управления. Диктант был сложным, но интересным. Текст на английском и русском языках подготовил писатель Дмитрий Глуховский, и впервые в истории проекта его экранизировали», — сопроводила публикацию телеведущая.

Яна Рудковская показала младших сыновей, которые вместе проводят все свободное время. Кстати, продюсер заинтриговала своих подписчиков и откровенно призналась, что теперь мечтает еще и о дочке.

Екатерина Волкова с супругом отметили 11 лет со дня свадьбы. Возлюбленные решили устроить торжество, на котором снова обручились. На праздник они позвали звездных коллег и близких друзей.

Ирина Виторган показала подросших дочерей. «Семья ‒ настоящее богатство и ценно каждое мгновение проведенное вместе. Ирина, Эммануил, Этель, Клара», — подписала публикацию супруга актера.

А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram

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