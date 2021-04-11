10-11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке. «Я читала текст на английском языке на площадке Международной Академии Бизнеса и Управления. Диктант был сложным, но интересным. Текст на английском и русском языках подготовил писатель Дмитрий Глуховский, и впервые в истории проекта его экранизировали», — сопроводила публикацию телеведущая.