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10-11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.
Иван Ургант

Яна Рудковская и Дима Билан отмечают годовщину дружбы. «16 лет дружбы и работы с Димой! 1/3 моей жизни!» — подписала снимок продюсер.

Кристина Асмус из-за плотного графика пьет кофе прямо в машине.

Певица Слава радуется успехам дочери. Саша получила высшее образование.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская и Дима Билан

Фото: @rudkovskayaofficial/Instagram

Сергей Лазарев делится фото топлес с отдыха в Майами.

Тимур Родригез идет на тренировку и вдохновляет подписчиков на занятия спортом.

Кристина Орбакайте показала танцы дочери и мужа.

Муж и дочь Кристины Орбакайте

Юлия Барановская отдыхает в Санкт-Петербурге.

Ольга Орлова опубликовала фото с Ксенией Бородиной, трогательно подписав его: «Друг — это, тот кто знает мелодию твоего сердца и может напеть ее тогда, когда ты забудешь слова».

Лиза Арзамасова гордится мужем фигуристом Ильей Авербухом.

Илья Авербух в ледовом шоу

Вера Брежнева наслаждается отдыхом в солнечной Италии.

Лариса Долина поет дуэтом с Леонидом Агутиным на закрытии его форума.

Лариса Долина и Леонид Агутин

Ксения Собчак рассказала, что на пятый день отпуска мечтает вернуться к работе.

Максим Галкин запечатлел танцы дочери Лизы.

Лиза Галкина

Иван Ургант путешествует по Росси на теплоходе в компании Владимира Познера.

Анна Нетребко отыграла концерт в Афинах.

Анна Нетребко

Оперная певица поблагодарила всех, кто пришел и учавствовал в шоу.

Фото и видео: Instagram

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