10-11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Яна Рудковская и Дима Билан отмечают годовщину дружбы. «16 лет дружбы и работы с Димой! 1/3 моей жизни!» — подписала снимок продюсер.
Кристина Асмус из-за плотного графика пьет кофе прямо в машине.
Певица Слава радуется успехам дочери. Саша получила высшее образование.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rudkovskayaofficial/Instagram
Сергей Лазарев делится фото топлес с отдыха в Майами.
Тимур Родригез идет на тренировку и вдохновляет подписчиков на занятия спортом.
Кристина Орбакайте показала танцы дочери и мужа.
Юлия Барановская отдыхает в Санкт-Петербурге.
Ольга Орлова опубликовала фото с Ксенией Бородиной, трогательно подписав его: «Друг — это, тот кто знает мелодию твоего сердца и может напеть ее тогда, когда ты забудешь слова».
Лиза Арзамасова гордится мужем фигуристом Ильей Авербухом.
Вера Брежнева наслаждается отдыхом в солнечной Италии.
Лариса Долина поет дуэтом с Леонидом Агутиным на закрытии его форума.
Ксения Собчак рассказала, что на пятый день отпуска мечтает вернуться к работе.
Максим Галкин запечатлел танцы дочери Лизы.
Иван Ургант путешествует по Росси на теплоходе в компании Владимира Познера.
Анна Нетребко отыграла концерт в Афинах.
Оперная певица поблагодарила всех, кто пришел и учавствовал в шоу.
Фото и видео: Instagram
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