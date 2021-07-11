10-11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская отдыхает в Санкт-Петербурге.

Ольга Орлова опубликовала фото с Ксенией Бородиной, трогательно подписав его: «Друг — это, тот кто знает мелодию твоего сердца и может напеть ее тогда, когда ты забудешь слова».

Лиза Арзамасова гордится мужем фигуристом Ильей Авербухом.