Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Мария Кожевникова поддержала российских олимпийцев: «Вот оно!!! Наше мотивирующее видео молодого поколения @ivanbromaks к нашим спортсменам, которые сражаются сейчас на Олимпиаде!!! Вспомните Ваши первые шаги, эмоции и вперёд!!! #ЗаРоссию».

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Фев 11, 2018 в 7:20 PST

«Жизнь полна сюрпризов и не всегда приятных.... Но, я её всегда благодарю! За каждый свой день! Спасибо Боженька, что дал мне Сашу , и конечно Сему!!!! И пока мама здорова- будет тебе и Бали, и Таиланды, и ананасы с креветками. Будет у тебя всё самое лучшее- обещаю!!!» — написала Эвелина Бледанс.

Алена Хмельницкая показала нового члена семьи: «Знакомьтесь !Наша новая девочка- Мия !⚜️⚜️⚜️ 2 месяца ! Мама -Хаски , Папа - влюблённый , отважный Дворянин ! )) Любовь , она такая ... ❤️🙏🏼 Добро пожаловать домой, наша принцесса !»

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