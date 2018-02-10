10-11 февраля: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
И снова... “Ешь. Молись. Люби.” Этот фильм я смотрела в кинотеатре находясь на гастролях в Екатеринбурге, на дневном сеансе в полупустом зале и тут... как будто из экрана выходит Саша, я вижу его силуэт, походку... думаю, фильм навеял фантазию о любимом.... Но, это действительно оказался он, мой Сашенька! Прилетел ко мне в тур сюрпризом из Москвы на пару часиков. Всё что он знал - живу в номере со стеклянным куполом и собираюсь в кино. Как он нашел меня, до сих пор остается загадкой.... ни одного телефона из моей труппы у него точно не было! По-моему мы даже не досмотрели фильм и побежали в номер «наслаждаться куполом» И так душа в душу все совместные годы- с невероятными чувствами, весельем и радостью! И я никогда даже подумать не могла, что буду досматривать этот фильм одна с нашим ребенком.... Да... жизнь полна сюрпризов и не всегда приятных.... Но, я её всегда благодарю! За каждый свой день! Спасибо Боженька, что дал мне Сашу , и конечно Сему!!!! И пока мама здорова- будет тебе и Бали, и Таиланды, и ананасы с креветками. Будет у тебя всё самое лучшее- обещаю!!! А уж любовь моя даже на сухарях согреет 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
У нас живет 6 собак : 2 Курцхаара-немецкие легавые, 2 маленькие овчарки , недавно взяли , Панчо -шпиц и Лорд -тибетский Мастиф,так как Женя ,да и вся наша семья любит собак. Так как история про Лорда многих заинтересовала, я, все-таки, решила её написать. Знаю, что будет много неоднозначных мнений, но тем не менее я уверена, что поступила правильно. Лорда обучал кинолог на охрану дома и семьи. Это собака-телохранитель и защитник. По крайней мере мы такую задачу ставили специалисту. Лорду 3 года и он охраняет ночью и днём территорию. Прошлой весной при прогулке соседский работник подошёл к собаке и решил погладить Лорда, хотя его настойчиво предупредили этого не делать. Лорд его укусил, мы оплатили лечение и дали компенсацию пострадавшему. Осенью любопытные строители хотели посмотреть нашу территорию и также пострадали от Лорда. Он свалил забор и покусал рабочих, не наших, а с другого участка. Причём, это было в 5 утра. Мы также оплатили лечение и дали компенсацию, так как было сказано, что в погоне за ними Лорд свалил забор. Обеспокоенный этим наш управляющий по дому предложил Лорда усыпить, под предлогом, что он слишком агрессивный и может наброситься на наших старших детей и Сашу. Ему удалось убедить даже Женю. За 5 минут до того, когда уже Лорда грузили в машину, я вышла из дома и узнала, что Лорда увозят, я была в шоке! Я категорически запретила трогать собаку и взяла всю ответственность на себя! Потом мне рассказали, что когда управляющий говорил, чтобы Лорда усыпили около его вольера, Лорд все слышал. После того, как управляющий ушёл подошли ребята. Они увидели, что у Лорда текли слезы. Я узнала, что Лорд плакал только вечером! Ребята сказали, что тебя, Лорд, спасла Яна. Теперь у Лорда ко мне особое отношение, я у него в авторитете! Слава Богу, больше инцидентов не было, хотя я считаю, что Лорд четко выполнял свои функции и защищал нашу семью! 🐶❤️
Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д...ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказывате свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина.