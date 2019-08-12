10-11 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Беременная Анастасия Решетова призналась, что испытывает беспокойство перед полетами: «Летали ли вы на поздних сроках?Начиная с какой недели врач уже запрещал вылеты? Я скоро обязательно напишу пост о своём опыте долгих перелетов и на большом сроке в т.ч) Дело не из простых..)».

Аглая Тарасова с коллегами побывали на митинге: «60.000 человек! Дух захватывало сегодня!! Спасибо Вам, неравнодушные люди!!! За свободные выборы! За свободу невиновных людей».