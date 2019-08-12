10-11 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эти выходные выдались семейными для многих звезд. Андрей Малахов, Денис Клявер, Александр Ревва, Эммануил Виторган, Мария Кожевникова, Ани Лорак, Галина Юдашкина поделились трогательными снимками.
Настя Каменских показала романтическое фото с мужем: «Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг».
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова встретились после долгой разлуки:
Игорь Крутой тоже поделился семейной фотографией: «Три поколения Крутых».
Певица Пинк показала семейный портрет с «говорящими» майками: «Я не устал» и «Я очень устала».
Юлия Высоцкая показала уютное субботнее фото: «Это не #искушение #наночьглядя это #предупреждение #завтра #экадаши и попробуем #нежрать».
Татьяна Навка показала, как заботится о своем теле: «Time for sport!!! Время для спорта!!! Во вторую субботу августа, т.е. вчера, отмечался замечательный профессиональный праздник — День физкультурника!!! Кто со спортом по жизни и для жизни!!! Мои дорогие люди, чья жизнь связана со спортом, кто своим трудом, примером и мотивацией делают, как себя, так и других, более здоровыми, красивыми, выносливыми и лучшими!!! Те, для кого слова о здоровье и спорте не пустой звук, те, кто заставляет поверить в свои физические и морально-волевые возможности, те, кто воплощает в реальность фразу "невозможное возможно" !!! С праздником, сил и здоровья в нашем нелегком деле!!!»
Юлия Снигирь предстала перед поклонниками в дерзком образе:
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Вот я актриса. И вот звонит мне режиссер и предлагает сценарий. И вот я иду к нему сниматься. Но съемки - это ж полдела. Основная работа происходит потом. И вот я узнаю, что как раз этим "потом" режиссер не занимается . Почему - режиссер рассказывает на своей странице. И вроде как ищет деньги на то, чтобы сделать свой вариант фильма. Но есть другая позиция - у продюсеров. И у этой позиции тоже есть своя правда. К чему я веду... Все участники этой истории хотели одного: сделать хорошее кино. Для вас. Хотели угодить вам. Угадать ваш вкус. И у каждого на этот счет было свое мнение. Режиссер, например, сделал версию на 2,5 часа. Продюсеры ее сократили на час. И так далее. Какая-то бесконечная борьба нашего кинематографа за ваше внимание. Она вообще имеет смысл? Есть шанс победить в этой борьбе? Что бы вам хотелось от российского кино? Что раздражает? Нравится ли что-то? Что? Такие вопросы с утра. @ruminovision #фильмуспех
Беременная Анастасия Решетова призналась, что испытывает беспокойство перед полетами: «Летали ли вы на поздних сроках?Начиная с какой недели врач уже запрещал вылеты? Я скоро обязательно напишу пост о своём опыте долгих перелетов и на большом сроке в т.ч) Дело не из простых..)».
Аглая Тарасова с коллегами побывали на митинге: «60.000 человек! Дух захватывало сегодня!! Спасибо Вам, неравнодушные люди!!! За свободные выборы! За свободу невиновных людей».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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