1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Первый день сентября стал радостным для Саши Плющенко, известного также как Гном Гномыч. Мальчик пошел в государственную школу и сразу же получил почетную грамоту. «Первоклассник Подмосковья к учебе готов! Кстати я пошел в государственную школу в Московской области! Спасибо всем за поздравления», - написала мама мальчика в его блоге.

Олеся Судзиловская, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова и Андрей Григорьев-Аполлонов (он же «рыжий Иванушка») показали, какими были в детстве.

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