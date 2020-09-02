1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Первый день сентября стал радостным для Саши Плющенко, известного также как Гном Гномыч. Мальчик пошел в государственную школу и сразу же получил почетную грамоту. «Первоклассник Подмосковья к учебе готов! Кстати я пошел в государственную школу в Московской области! Спасибо всем за поздравления», - написала мама мальчика в его блоге.
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Учиться я любила и люблю до сих пор. Да и с педагогами мне всегда везло! В музыкальной школе ,в училище, и по жизни🙌🏼 ( пользуясь случаем передаю всем привет! Помню, горжусь, что у вас училась и люблю❤️) Когда готовилась к поступлению в Гнесинку и Шнитке( поступала в два училища в Гнесинское на руководителя народного хора, а в Шнитке на дирижера и звукорежиссуру).. экзамены по всем предметам были сложные, много человек на место, поэтому одни из главных дисциплин сольфеджио и гармонию нужно было знать досконально🙈 ходила к репетитору.. обливалась крокодильими слезами во время занятий, потому-что было действительно трудно, мозг закипал, но я не я- если не преодолею) и результат не заставил себя долго ждать -поступила я без проблем в два учебных заведения. Но в Итоге выбрала Гнесинку. Ну а дальше вы знаете.. Мой месседж прост- не переставайте учиться новому и делать это с удовольствием! С днем знаний, дорогие!
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Фото и видео: Instagram /@gnomgnomych /@olesya_sudzilovskaya /@evelinakhromtchenko /@buzova86 /@apollonov_ag /@olgakurylenkoofficial /@aizalovesam /@tolkalinaliuba /@mkozhevnikova /@victoriabeckham /@alsou_a /@neapina /@sasha_savelieva
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