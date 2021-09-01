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1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Сенчукова в честь дня знаний опубликовала архивные фотографии – и показала, как она и ее супруг Виктор Рыбин выглядели, когда были первоклассниками.

Дарья Мельникова опубликовала селфи в бежевом худи и поздравила подписчиков с первым днем осени и учебного года.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктор Рыбин в детстве

Фото: @nsenchukova_official

Елена Перминова отметила свой 35-й день рождения в кругу семьи и получила подарки от детей. На видео модель в игривом мини-платье с цветочным принтом и совсем не выглядит на свой возраст.

Старшая дочь Анны Хилькевич Ариана начала учебный год с нового образа – актриса похвасталась стильным каре дочери.

А детей Филиппа Киркорова, Аллу-Викторию и Мартина, в школу проводил дедушка, Бедрос Киркоров.

Очень трогательные фото с детьми появились в Instagram Сергея Лазарева – его сын отправился в школу, а дочь – пока в детский сад.

Семейство Бэкхемов трогательно поздравила с днем рождения сына Ромео – парню исполнилось 19, и он стал настоящей копией звездного отца.

Анна Банщикова тоже поделилась архивными кадрами, как она отправляется в школу в сопровождении мамы.

Тина Канделаки опубликовала забавный пост – как выглядели старшеклассницы раньше и как выглядят сейчас. Звезда поделилась своим архивным фото из старшей школы и намекнула, что сейчас молодые девушки слишком быстро стараются стать взрослыми и рано пользуются косметикой.

Софья Синицына опубликовала милые кадры с дочерью Мией от Павла Табакова и рассказала про огромный страх девочки перед врачами.

Фото: Instagram Натальи Сенчуковой, Филиппа Киркорова, Анны Банщиковой, Анны Хилькевич, Сергея Лазарева, Дарьи Мельниковой, Тины Канделаки

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