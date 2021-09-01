1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Сенчукова в честь дня знаний опубликовала архивные фотографии – и показала, как она и ее супруг Виктор Рыбин выглядели, когда были первоклассниками.

Дарья Мельникова опубликовала селфи в бежевом худи и поздравила подписчиков с первым днем осени и учебного года.