1 октября: самые интересные фото из Instagram звезд

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Равшана Куркова показала теплые фотографии в уютном жакете небесного оттенка. «Как перестать мерзнуть 9 месяцев в году?», – интересуется актриса в подписи к посту.

Подписчикам очень понравился образ: «Нежно и тепло», – делают ей комплименты.

А для того, чтобы не мерзнуть, актрисе посоветовали закаляться или переехать в Африку.