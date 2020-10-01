1 октября: самые интересные фото из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/leratv/
Все самое интересное, что произошло в жизни звезд, читайте в нашем дайджесте.
Равшана Куркова показала теплые фотографии в уютном жакете небесного оттенка. «Как перестать мерзнуть 9 месяцев в году?», – интересуется актриса в подписи к посту.
Подписчикам очень понравился образ: «Нежно и тепло», – делают ей комплименты.
А для того, чтобы не мерзнуть, актрисе посоветовали закаляться или переехать в Африку.
Ляйсан Утяшева показала фотографии с новой фотосессии и порассуждала о художественной гимнастике.
Чемпионка рассказала, что ее любимым, и, в то же время, самым опасным предметом в художественной гимнастике был мяч. Девушка всегда опасалась, что он укатится за пределы площадки.
Данила Козловский рассказал о начале работы над новым фильмом «Карамора». Он отметил, что это самый сложный и амбициозный проект молодой студии DK Entertainment. Козловский добавил, что все участники сьемок буквально живут новым проектом, и он надеется, что зрители увидят и почувствуют это на экране.
Подписчики пожелали Даниле удачи в новом начинании.
Лера Кудрявцева поздравляет с днём рождения свою старинную подругу.
«32 года дружбы», – подписала пост Лера. Подписчики звёзды присоединились к поздравлениям, и отметили, что Лера, как всегда, отлично выглядит на прогулке.
Певица Рита Дакота показала очаровательные фотографии с подросшей дочкой и попросила совета у подписчиков. «Мамочки, мамули мои московские. Посоветуйте нам с Ми, пожалуйста, московских парков, где здорово похрустеть золотыми листиками, покататься на горках и качелях и попить вкусного чая, пока погода классная», – просит она. Подписчики предложили своими варианты, среди которых – Нескучный сад, Тушино, Царицыно, Сокольники и другие.
Настя Решетова и Тимати, несмотря на разрыв, проводят время вместе со своим маленьким сыном Ратмиром.
В Stories Настя выложила фотографию, где Тимати примеряет малышу стильные желтые очки.
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой, Риты Дакоты, Леры Кудрявцевой, Данилы Козловского, Насти Решетовой, Лейсан Утяшевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!