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1 октября: самые интересные фото из Instagram звезд

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Лера Кудрявцева с подругой

Фото: www.instagram.com/leratv/

Равшана Куркова замерзла, а Рита Дакота ищет в Москве парки для осенних прогулок.

Все самое интересное, что произошло в жизни звезд, читайте в нашем дайджесте.

Равшана Куркова показала теплые фотографии в уютном жакете небесного оттенка. «Как перестать мерзнуть 9 месяцев в году?», – интересуется актриса в подписи к посту.

Подписчикам очень понравился образ: «Нежно и тепло», – делают ей комплименты.

А для того, чтобы не мерзнуть, актрисе посоветовали закаляться или переехать в Африку.

Ляйсан Утяшева показала фотографии с новой фотосессии и порассуждала о художественной гимнастике.

Чемпионка рассказала, что ее любимым, и, в то же время, самым опасным предметом в художественной гимнастике был мяч. Девушка всегда опасалась, что он укатится за пределы площадки.

Данила Козловский рассказал о начале работы над новым фильмом «Карамора». Он отметил, что это самый сложный и амбициозный проект молодой студии DK Entertainment. Козловский добавил, что все участники сьемок буквально живут новым проектом, и он надеется, что зрители увидят и почувствуют это на экране.

Подписчики пожелали Даниле удачи в новом начинании.

Лера Кудрявцева поздравляет с днём рождения свою старинную подругу.

«32 года дружбы», – подписала пост Лера. Подписчики звёзды присоединились к поздравлениям, и отметили, что Лера, как всегда, отлично выглядит на прогулке.

Певица Рита Дакота показала очаровательные фотографии с подросшей дочкой и попросила совета у подписчиков. «Мамочки, мамули мои московские. Посоветуйте нам с Ми, пожалуйста, московских парков, где здорово похрустеть золотыми листиками, покататься на горках и качелях и попить вкусного чая, пока погода классная», – просит она. Подписчики предложили своими варианты, среди которых – Нескучный сад, Тушино, Царицыно, Сокольники и другие.

Настя Решетова и Тимати, несмотря на разрыв, проводят время вместе со своим маленьким сыном Ратмиром.

В Stories Настя выложила фотографию, где Тимати примеряет малышу стильные желтые очки.

Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой, Риты Дакоты, Леры Кудрявцевой, Данилы Козловского, Насти Решетовой, Лейсан Утяшевой

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