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1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анфисы Чеховой

О том, как звезды провели первый день октября, читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская нежно обратилась к любимому: «Многие ищут счастья в областях выше своего уровня, другие ниже. Но счастье одного роста с человеком, который смотрит в твои глаза с любовью. Будьте счастливы».

Марина Максимова (МакSим) поделилась новыми фотографиями с младшей дочерью. Александр Кержаков сфотографировался с подросшим сыном. Дмитрий Шепелев признался, что старается ограничивать сына в играх с гаджетами до 15 минут в день:

Лена Темникова отдыхает с дочкой в ОАЭ: «Моя маленькая копия. Или я ее».

Олег Газманов отправился с женой в Италию: «Полетели на неделю продлить наше лето Будем в очень интересных местах. Постараюсь выкладывать наши фото и видео».

Андрей Григорьев-Апполонов в последний раз за отпуск окунулся в море: «Купальный сезон закрыт! С завтрашнего дня жесткий концертный график, а я такой отдохнувший».

Евгений Цыганов и Елизавета Боярская одновременно поделились трогательными фотографиями. «Это Питер, детка. Без фильтров. Сегодня. Сейчас», — написала последняя.

Чета Стриженовых посетила швейное производство в Калуге: «Пока экскурсовод мне показывал фабрику, мой муж времени не терял!!! (Людей без чувства юмора прошу не смотреть!)»

Анфиса Чехова примерила осенний образ.

Фото и видео: instagram

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