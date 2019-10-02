1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова отдыхает с дочкой в ОАЭ: «Моя маленькая копия. Или я ее».

Олег Газманов отправился с женой в Италию: «Полетели на неделю продлить наше лето Будем в очень интересных местах. Постараюсь выкладывать наши фото и видео».

Андрей Григорьев-Апполонов в последний раз за отпуск окунулся в море: «Купальный сезон закрыт! С завтрашнего дня жесткий концертный график, а я такой отдохнувший».

Евгений Цыганов и Елизавета Боярская одновременно поделились трогательными фотографиями. «Это Питер, детка. Без фильтров. Сегодня. Сейчас», — написала последняя.

Чета Стриженовых посетила швейное производство в Калуге: «Пока экскурсовод мне показывал фабрику, мой муж времени не терял!!! (Людей без чувства юмора прошу не смотреть!)»