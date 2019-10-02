1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Яна Поплавская нежно обратилась к любимому: «Многие ищут счастья в областях выше своего уровня, другие ниже. Но счастье одного роста с человеком, который смотрит в твои глаза с любовью. Будьте счастливы».
Марина Максимова (МакSим) поделилась новыми фотографиями с младшей дочерью. Александр Кержаков сфотографировался с подросшим сыном. Дмитрий Шепелев признался, что старается ограничивать сына в играх с гаджетами до 15 минут в день:
Лена Темникова отдыхает с дочкой в ОАЭ: «Моя маленькая копия. Или я ее».
Олег Газманов отправился с женой в Италию: «Полетели на неделю продлить наше лето Будем в очень интересных местах. Постараюсь выкладывать наши фото и видео».
Андрей Григорьев-Апполонов в последний раз за отпуск окунулся в море: «Купальный сезон закрыт! С завтрашнего дня жесткий концертный график, а я такой отдохнувший».
Евгений Цыганов и Елизавета Боярская одновременно поделились трогательными фотографиями. «Это Питер, детка. Без фильтров. Сегодня. Сейчас», — написала последняя.
Чета Стриженовых посетила швейное производство в Калуге: «Пока экскурсовод мне показывал фабрику, мой муж времени не терял!!! (Людей без чувства юмора прошу не смотреть!)»
Анфиса Чехова примерила осенний образ.
Фото и видео: instagram
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