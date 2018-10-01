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1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Алена Хмельницкая показала фото с тетей: «Моей любимой тете, маминой сестре, 81!!! Прекрасная, радостная, самая красивая, удивляющаяся и воспринимающая всю эту жизнь, как чудо, моя Мила! Будь долго! Будь такой! Люблю!!! 81, 18... это просто цифры)))»

Юлия Савичева поделилась детской фотографией и рассказала о своей семье: «Сегодня международный день музыки! На этой фотографии мне около года, а моя мама и бабушка уже приучают слушать и слышать прекрасные звуки. Как видите, музыка была в доме с самого рождения. Мама учила детей играть на фортепиано, папа был барабанщиком, поэтому у нас всегда было интересно, громко и музыкально. Хочу пожелать, чтобы родители приучали своих детей к музыке с раннего возраста, ведь это очень развивает не только слух, но и душевную составляющую».

Ларица Вербицкая поздравила всех с Днем врача: «Сегодня Медународный день Врача!!! Много на свете профессий, где нет права на ошибку. Но Врач — человек особенный. Он взял на себя ответственность за самое прекрасное на свете — нашу жизнь. Без доктора мы никуда, мы идем к врачу, когда беда, когда очень нужна помощь нам или нашим родным и любимым. Я поздравляю всех, кто давал клятву Гиппократа и остается верен ей всегда!!!»

Чулпан Хаматова показала, как выглядит ее рабочее место — актерский вагончик.

Жерар Пике показал нежное фото с сыном. Игорь Николаев встретился перед камерами со взрослой дочерью: «Первое совместное интервью с дочерью Юлией за последние лет 15!.. На 35-градусной жаре», — рассказал он.

Тимати показал опасные развлечения с дочерью:

Светлана Бондарчук с друзьями «догнали лето» на Ибице.

Павел Воля рассказал о своем путешествии:

Фото и видео: instagram

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