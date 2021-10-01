1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Певица Нюша опубликовала фото с дочерью Симбой из их совместного путешествия в Париж.
Вера Брежнева демонстрирует стройные ноги и вспоминает свое путешествие на остров Крит: «Слишком холодно наступила осень. Хочу тепло и зелень, а не вот это вот все.. Достала теплые носки и фото с моего августовского трехдневного Крита».
Певица МакSим показала новое откровенное фото в боди. Звезда не стесняясь демонстрирует шрам на груди, оставшийся после операции.
Сергей Безруков наслаждается теплой золотой осенью в Хабаровске.
Яна Рудковская примерила неоновый горнолыжный костюм и, несмотря на сентябрь за окном, уже готова к началу сезона.
Лиза Арзамасова вернулась к работе в театре впервые после рождения ребенка от фигуриста Ильи Авербуха.
Юлия Меньшова путешествует по России с подругой Алесей.
Настасья Самбурская совсем пересядет на мотоцикл. Актриса получила права: «Сдала на категорию «А»! На следующий год увидимся на дороге».
Эвелина Бледанс вспоминает свою поездку в Анапу и делится с подписчиками пляжными снимками.
Любовь Толкалина поздравила подписчиков с днем музыки: «Там где Музыка никогда не заходит Солнце. Любое творчество стремится стать музыкой. Сегодня день музыки».
А певец и юморист Александр Ревва отмечает день кофе.
Виктория Дайнеко скучает по путешествиям в США. Певица показала архивное фото из поездки в Нью-Йорк.
Екатерина Волкова опубликовала фото с дочерью. Актриса и ее наследница примерили толстовки в одной цветовой гамме.
Фото и видео: Instagram