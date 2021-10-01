1 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Нюша опубликовала фото с дочерью Симбой из их совместного путешествия в Париж.

Вера Брежнева демонстрирует стройные ноги и вспоминает свое путешествие на остров Крит: «Слишком холодно наступила осень. Хочу тепло и зелень, а не вот это вот все.. Достала теплые носки и фото с моего августовского трехдневного Крита».

Певица МакSим показала новое откровенное фото в боди. Звезда не стесняясь демонстрирует шрам на груди, оставшийся после операции.

Сергей Безруков наслаждается теплой золотой осенью в Хабаровске.