1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Меньшова похвасталась цветущим видом: «Что отдых животворящий с нами делает!»
Екатерина Шпица решила поэкспериментировать с образом: «Вчера я закончила съемки в сериале "Старая Гвардия", в параллели съемок нет, есть перерыв до следующих, и можно наконец поэкспериментировать с волосами! Как думаете, что я собралась сделать с утра-пораньше»?
Александр Кержаков показал фото со старшим сыном: «Когда все утро смотришь "Гравити Фолз"». Стас Костюшкин тоже сфотографировался с детьми, бывший муж Ани Лорак — с дочкой.
Татьяна Навка показала архивное фото: «Леша Тихонов, дорогой, С Днем Рождения!!! Смотри, что нашла!!! Какие мы тут все еще совсем юные».
Тутта Ларсен показала забавное видео о том, где и какого мужа можно найти:
Муж Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, тоже находится в игривом настроении: «Случай в мужском туалете....Редкое фото».
Дарья Повереннова вещает из США: «В нашем часовом поясе еще утро! Жуткий ветер! Даже в новостях сказали, что шторм повалил несколько деревьев и снес рекламные щиты в некоторых местах. Но! Нет ничего лучше пробежки на рассвете».
Иван Ургант — из Японии: «Я пошел в Москву».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!