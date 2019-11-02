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1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Меньшовой

О том, как знаменитости провели первый день ноября, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Меньшова похвасталась цветущим видом: «Что отдых животворящий с нами делает!»

Екатерина Шпица решила поэкспериментировать с образом: «Вчера я закончила съемки в сериале "Старая Гвардия", в параллели съемок нет, есть перерыв до следующих, и можно наконец поэкспериментировать с волосами! Как думаете, что я собралась сделать с утра-пораньше»?

Александр Кержаков показал фото со старшим сыном: «Когда все утро смотришь "Гравити Фолз"». Стас Костюшкин тоже сфотографировался с детьми, бывший муж Ани Лорак — с дочкой.

Татьяна Навка показала архивное фото: «Леша Тихонов, дорогой, С Днем Рождения!!! Смотри, что нашла!!! Какие мы тут все еще совсем юные».

Тутта Ларсен показала забавное видео о том, где и какого мужа можно найти:

Муж Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, тоже находится в игривом настроении: «Случай в мужском туалете....Редкое фото».

Дарья Повереннова вещает из США: «В нашем часовом поясе еще утро! Жуткий ветер! Даже в новостях сказали, что шторм повалил несколько деревьев и снес рекламные щиты в некоторых местах. Но! Нет ничего лучше пробежки на рассвете».

Иван Ургант — из Японии: «Я пошел в Москву».

Фото и видео: instagram

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