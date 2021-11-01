1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Айза Долматова выложила новое селфи и пожаловалась, что чувствует себя одинокой — однако надеется, что однажды обретет и друга, и любовь.

Катерина Шпица поделилась очень теплыми фотографиями из поездки в Калугу — там артистка провела время с родителями, которые приехали поздравить дочь с днем рождения.

Юлия Барановская опубликовала потрясающие кадры — телеведущая любуется морским закатом.

Олеся Судзиловская поделилась ярким солнечным селфи и поздравила поклонников с началом ноября.

Юлия Такшина выложила очень забавный кадр — артистка фотографируется с роскошным букетом цветов, в котором спрятался ее кот.

Екатерина Скулкина опубликовала кадры с осенней прогулки с сыном в один из солнечных дней.