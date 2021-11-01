1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @orbakaite_k
Евгений Петросян поделился кадром из поездки в Петербург — юморист позирует на Мойке посреди практически пустой улицы.
Кристина Орбакайте опубликовала кадры с прогулки с дочерью и мужем — семья весело отпраздновала Хэллоуин.
Тимати выложил фото со своей дочерью Алисой — папа и дочь вернулись к тренировкам по серфингу.
Виктория Дайнеко показала подписчикам новый кадр с прогулки по Нью-Йорку — «самый фотогеничный город».
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна проводит время вместе с мамой на Мальдивах и поделилась позитивным видео — девочка энергично станцевала на камеру.
Айза Долматова выложила новое селфи и пожаловалась, что чувствует себя одинокой — однако надеется, что однажды обретет и друга, и любовь.
Катерина Шпица поделилась очень теплыми фотографиями из поездки в Калугу — там артистка провела время с родителями, которые приехали поздравить дочь с днем рождения.
Юлия Барановская опубликовала потрясающие кадры — телеведущая любуется морским закатом.
Олеся Судзиловская поделилась ярким солнечным селфи и поздравила поклонников с началом ноября.
Юлия Такшина выложила очень забавный кадр — артистка фотографируется с роскошным букетом цветов, в котором спрятался ее кот.
Екатерина Скулкина опубликовала кадры с осенней прогулки с сыном в один из солнечных дней.
Фото: Instagram Тимати, Екатерины Скулкиной, Евгения Петросяна, Юлии Такшиной, Катерины Шпицы, Айзы Долматовой, Анны Пересильд, Евгения Петросяна, Кристины Орбакайте, Юлии Барановской