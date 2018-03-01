1 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Екатерина Волкова показала, как провела первый день весны: с любимым мужем на морозной прогулке и с дочкой в домашнем кинотеатре. Екатерина Климова тоже наслаждается уютом.

Алена Хмельницкая поделилась серией семейных фотографий (листать с помощью стрелочек): «Папуля, любимый мой и единственный! Самый добрый, самый лучший, великодушный и сильный, самый любящий на свете!!! С Днем Твоего Рождения! С Красивейшей Датой! 80!!! Ты такое преодолел! И теперь, просто обязан, быть долго - долго, здоровым, энергичным и радостным!!! Я люблю тебя!!! Прости, что в этот день мы не вместе! Очень скоро отметим, как надо!!! А сегодня будем выпивать с вами, но по скайпу))) За моего любимого папу нам выпить пора, гип-гип ура, ура, ураааааааааааааа».