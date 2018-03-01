1 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Екатерина Волкова показала, как провела первый день весны: с любимым мужем на морозной прогулке и с дочкой в домашнем кинотеатре. Екатерина Климова тоже наслаждается уютом.
Алена Хмельницкая поделилась серией семейных фотографий (листать с помощью стрелочек): «Папуля, любимый мой и единственный! Самый добрый, самый лучший, великодушный и сильный, самый любящий на свете!!! С Днем Твоего Рождения! С Красивейшей Датой! 80!!! Ты такое преодолел! И теперь, просто обязан, быть долго - долго, здоровым, энергичным и радостным!!! Я люблю тебя!!! Прости, что в этот день мы не вместе! Очень скоро отметим, как надо!!! А сегодня будем выпивать с вами, но по скайпу))) За моего любимого папу нам выпить пора, гип-гип ура, ура, ураааааааааааааа».
Виктория Бекхэм показала нежное видео с дочкой:
Олег Газманов показал семейные забавы:
Игорь Николаев раскрыл секрет молодости: «Жутко хотелось спать, но надо быть в форме перед гастролями — спасибо Теннису, тренеру Эле (на фото) и отдельное спасибо моей подруге Светлане Кузнецовой за ракетку, которая играет сама!) P.S. Вниманию зрителей г. Салехарда: у нас задержка рейса, но не волнуйтесь, всё будет хорошо, наша команда обязательно прилетит и мы споем и выпьем за любовь!)»
Саша Савельева экспериментирует с внешностью: «Весна пришла?» Лариса Вербицкая тоже встречает весну посвежевшей: «Ко мне заглянула весна! Ах, как же я ее ждала».
Юлия Ковальчук поздравила всех с весной:
Дженнифер Лопес показала, каким видит своего мужчину.
Фото: Instagram