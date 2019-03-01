1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Натали встретила весну на Камчатке: «Мороз и солнце! День, конечно, чудесный! С началом весны вас! Вдохновенного настроения!»

Настасья Самбурская — в Питере. «Здравствуйте! У меня 1 марта день рождения! Проснулась я в Питере и уже примчала в Москву, наводить красоту и ждать гостей! Вообще это весело, за один день отметить днюшку сразу в двух столицах! А когда-то и отметить не на что было. Так что очень ценю, что имею», — написала она.

Анфиса Чехова — на Мальдивах.

Вера Брежнева — в Париже: «Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась.... в Париже... Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была».

Анна Семенович — в ОАЭ.