logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Фото из Instagram Миланы Тюльпановой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели первый день весны — читайте в нашем дайджесте.

Певица Натали встретила весну на Камчатке: «Мороз и солнце! День, конечно, чудесный! С началом весны вас! Вдохновенного настроения!»

Настасья Самбурская — в Питере. «Здравствуйте! У меня 1 марта день рождения! Проснулась я в Питере и уже примчала в Москву, наводить красоту и ждать гостей! Вообще это весело, за один день отметить днюшку сразу в двух столицах! А когда-то и отметить не на что было. Так что очень ценю, что имею», — написала она.

Анфиса Чехова — на Мальдивах.

Вера Брежнева — в Париже: «Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась.... в Париже... Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была».

Анна Семенович — в ОАЭ.

Певица МакSим пожаловалась на погоду: «С первым днем Весны. Правда, походу Весна не в курсе, так как во всю сыпет снег».

Екатерина Стриженова показала, где можно найти весну в Москве:

Милана Тюльпанова поделилась нежной фотографией с сыном. Эвелина Бледанс — видео:

Дмитрий Исхаков гордится Полиной Гагариной: «Мы снова первые! Поля #1 numero uno! Весь зал как встал на первых нотах, так больше и не сел. Восторг. Пора завоевывать мир) как думаете?!»

Певица Жасмин занимается творчеством: «Два часа ночи. Трудимся и немножко балуемся. Спокойной ночи, мои дорогие». Молодая мама Нюша тоже пропадает на репетициях.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой