1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиана Шульгина опубликовала очень нежное фото со своей малышкой Селин. Хотя молодая мама пока ещё не показывает лица своей дочки, фото случилось теплым и домашним.

Агата Муцениеце празднует день рождения – сегодня ей исполнилось 32 года. «Принимаю поздравлениями!», – пишет актриса под фото в ярком розовом костюме. Кроме Агаты, день рождения отмечает и другая избранница ее бывшего мужа, Павла Прилучного, а поклонники гадают, кого сегодня поздравляет один из самых популярных и желанных мужчин страны.

Наталья Подольская в эффектном розовом комбинезоне отправилась на прогулку с младшим сыном Ваней и призвала поклонников отметить первый день весны.

Ани Лорак поделилась кадром со съёмок нового клипа в необычном образе – с ультракороткой стрижкой с челкой.

Катерина Шпица показала новое фото с недавней свадьба и тоже поздравила поклонников с первым днем весны.

Регина Тодоренко поделилась архивным видео, где она исполнила песню под гитару. Видео датируется 2015 годом.