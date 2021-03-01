1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Лиана Шульгина опубликовала очень нежное фото со своей малышкой Селин. Хотя молодая мама пока ещё не показывает лица своей дочки, фото случилось теплым и домашним.
Агата Муцениеце празднует день рождения – сегодня ей исполнилось 32 года. «Принимаю поздравлениями!», – пишет актриса под фото в ярком розовом костюме. Кроме Агаты, день рождения отмечает и другая избранница ее бывшего мужа, Павла Прилучного, а поклонники гадают, кого сегодня поздравляет один из самых популярных и желанных мужчин страны.
Наталья Подольская в эффектном розовом комбинезоне отправилась на прогулку с младшим сыном Ваней и призвала поклонников отметить первый день весны.
Ани Лорак поделилась кадром со съёмок нового клипа в необычном образе – с ультракороткой стрижкой с челкой.
Катерина Шпица показала новое фото с недавней свадьба и тоже поздравила поклонников с первым днем весны.
Регина Тодоренко поделилась архивным видео, где она исполнила песню под гитару. Видео датируется 2015 годом.
Екатерина Волкова заинтриговала поклонников, и тоже опубликовала фото в свадебном платье – в комментариях гадают, связано ли это с новым проектом, или актриса отмечает годовщину свадьбы с мужем.
Инна Маликова тоже поздравила подписчиков с 1 марта домашней фотографией, и появилась в ярком красном халате.
Кристина Асмус продемонстрировала, как нужно правильно расставаться, и трогательно поздравила с днём рождения своего бывшего мужа Гарика Харламова, опубликовав его фото с новорождённой дочкой на руках.
Анастасия Решетова опубликовала забавную фотографию, который сделал Ратмир, пока она готовилась к эфиру – сама телеведущая сидит в кресле визажиста.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Агаты Муцениеце, Мирославы Карпович, Лианы Шульгиной, Ани Лорак, Регины Тодоренко, Натальи Подольской, Кристины Асмус, Инны Маликовой, Екатерины Волковой
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