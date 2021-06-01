1 июня: самые интересные фото из Instagram звезд

Нюша поделилась нежным фото со своей дочкой Симбой на берегу моря.

Юлия Такшина поделилась уютными фотографиями с берега моря – актриса отдыхает в Анапе.

Юлия Савичева поделилась архивной фото со своими родителями, где она совсем маленькая, и поздравила с днем рождения своего папу.

В гости к Яне Рудковской и ее сыну Саше приехал его крестный, Дима Билан.

Сергей Безруков показал, что такое настоящий отдых, и поделился уютными фотографиями с рыбалки на берегу реки.

Зоя Бербер показала фото с летней прогулке в стильном и ярком образе.

Ирина Дубцова поделилась кадром со взрослым красавчиком-сыном на берегу моря.

«Кто кого защищает?», – пишет певица.