1 июня: самые интересные фото из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha
Нюша поделилась нежным фото со своей дочкой Симбой на берегу моря.
Юлия Такшина поделилась уютными фотографиями с берега моря – актриса отдыхает в Анапе.
Юлия Савичева поделилась архивной фото со своими родителями, где она совсем маленькая, и поздравила с днем рождения своего папу.
В гости к Яне Рудковской и ее сыну Саше приехал его крестный, Дима Билан.
Сергей Безруков показал, что такое настоящий отдых, и поделился уютными фотографиями с рыбалки на берегу реки.
Зоя Бербер показала фото с летней прогулке в стильном и ярком образе.
Ирина Дубцова поделилась кадром со взрослым красавчиком-сыном на берегу моря.
«Кто кого защищает?», – пишет певица.
Певица Наташа Королева поделилась видео празднования своего дня рождения – с самыми близкими людьми, шарами и огромным лимузином.
Валерия показала фото в эффектном голубом костюме – подарке певицы Алсу, и серебристом тренче.
Саша Бортич продолжает вести репортаж из саванны и постит себя с мужем – уставших, но явно довольных.
Ольга Бузова поздравила поклонников с первым днем лета и похвасталась прекрасной фигурой в купальнике.
Фото: Instagram Нюши, Валерии, Юлии Такшиной, Ирины Дубцовой, Саши Бортич, Ольги Бузовой, Юлии Савичевой, Яны Рудковской, Зои Бербер, Сергея Безрукова, Наташи Королевой
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