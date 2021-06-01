passion.ru

1 июня: самые интересные фото из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша с дочкой

Фото: @nyusha_nyusha

Нюша поделилась нежным фото со своей дочкой Симбой на берегу моря.

Юлия Такшина поделилась уютными фотографиями с берега моря – актриса отдыхает в Анапе.

Юлия Савичева поделилась архивной фото со своими родителями, где она совсем маленькая, и поздравила с днем рождения своего папу.

В гости к Яне Рудковской и ее сыну Саше приехал его крестный, Дима Билан.

Сергей Безруков показал, что такое настоящий отдых, и поделился уютными фотографиями с рыбалки на берегу реки.

Зоя Бербер показала фото с летней прогулке в стильном и ярком образе.

Ирина Дубцова поделилась кадром со взрослым красавчиком-сыном на берегу моря.

«Кто кого защищает?», – пишет певица.

Певица Наташа Королева поделилась видео празднования своего дня рождения – с самыми близкими людьми, шарами и огромным лимузином.

Валерия показала фото в эффектном голубом костюме – подарке певицы Алсу, и серебристом тренче.

Саша Бортич продолжает вести репортаж из саванны и постит себя с мужем – уставших, но явно довольных.

Ольга Бузова поздравила поклонников с первым днем лета и похвасталась прекрасной фигурой в купальнике.

Фото: Instagram Нюши, Валерии, Юлии Такшиной, Ирины Дубцовой, Саши Бортич, Ольги Бузовой, Юлии Савичевой, Яны Рудковской, Зои Бербер, Сергея Безрукова, Наташи Королевой

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