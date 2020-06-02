1 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Васильев, Сергей Безруков, Екатерина Волкова, Ольга Серябкина показали архивные фотографии.

Джиган не теряет надежды вернуть семью: «Наша самая яркая жизнь, Мы проживем вместе ее до конца, Крепче держись ты мой ангел, Ведь где то на небе связанны наши сердца».

Наталья Ионова поделилась секретом молодости: «Всегда носите детство с собой! И вы никогда не состаритесь».

Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой и пожаловалась на погоду: «1-й день лета! 11 градусов! Это все прям сюр какой-то».

Мария Погребняк пожаловалась на госслужбы: «Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ. Сказали, что к нам придут. Мы, что преступники?????? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Вопрос: как быть? Да и еще, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни».

Лолита Милявская показала, что делает маска с макияжем: