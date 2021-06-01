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1 июня: как звезды поздравляют своих детей с праздником

1 июня традиционно отмечают День защиты детей – и звезды тоже присоединились к этому празднику, показав своих детей и поделившись редкими кадрами с ними в совсем юном возрасте.

Певица Валерия выложила в посте всех своих детей – двоих сыновей и дочь, а также недавно появившуюся на свет внучку Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин. В посте она опубликовала теплые кадры с детьми и своим мужем Иосифом Пригожиным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ребенок Валерии

Фото: @valeriya

Максим Галкин поделился своим любимым видео – с дочерью Лизой, на котором девочке всего 3,5 года.

Оксана Самойлова поделилась фотографией с мужем и со своим самым младшим ребенком и единственным сыном – радостью мамы и гордостью папы.

Катерина Шпица поделилась фотографией со своим подросшим сыном – они вместе играют со зверьками.

Кристина Орбакайте выложила архивное видео со своими детьми в честь праздника – все вместе они купаются в бассейне.

Очень милую и нежную фотографию с детьми опубликовала Наталья Подольская.

«Мои самые важные люди на свете», – подписала она.

Регина Тодоренко поделилась фотографиями Влада Топалова с детьми – «такого отца еще нужно поискать».

Фото: Instagram Валерии, Максима Галкиина, Нюши, Ирины Дубцовой, Регины Тодоренко, Кристины Орбакайте

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