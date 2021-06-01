1 июня: как звезды поздравляют своих детей с праздником

Певица Валерия выложила в посте всех своих детей – двоих сыновей и дочь, а также недавно появившуюся на свет внучку Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин. В посте она опубликовала теплые кадры с детьми и своим мужем Иосифом Пригожиным.