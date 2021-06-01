1 июня: как звезды поздравляют своих детей с праздником
Певица Валерия выложила в посте всех своих детей – двоих сыновей и дочь, а также недавно появившуюся на свет внучку Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин. В посте она опубликовала теплые кадры с детьми и своим мужем Иосифом Пригожиным.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @valeriya
Максим Галкин поделился своим любимым видео – с дочерью Лизой, на котором девочке всего 3,5 года.
Оксана Самойлова поделилась фотографией с мужем и со своим самым младшим ребенком и единственным сыном – радостью мамы и гордостью папы.
Катерина Шпица поделилась фотографией со своим подросшим сыном – они вместе играют со зверьками.
Кристина Орбакайте выложила архивное видео со своими детьми в честь праздника – все вместе они купаются в бассейне.
Очень милую и нежную фотографию с детьми опубликовала Наталья Подольская.
«Мои самые важные люди на свете», – подписала она.
Регина Тодоренко поделилась фотографиями Влада Топалова с детьми – «такого отца еще нужно поискать».
Фото: Instagram Валерии, Максима Галкиина, Нюши, Ирины Дубцовой, Регины Тодоренко, Кристины Орбакайте
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!