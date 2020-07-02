1 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Деми Мур удивила поклонников фотографией в косметической маске.
Дженнифер Энистон, Энн Хэтэуэй и Кристина Орбакайте сделали селфи в противовирусных масках. «Конечно, это не удобно и не привычно, но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах», — написала дочь Примадонны.
Дженнифер Лопес с женихом записала энергичное видео:
Анна Нетребко поделилась секретом идеальной картошечки:
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Сегодня, наконец то я поняла, как правильно жарить картошку с белыми грибами! Лучше поздно, чем никогда! Этот вариант я официально признаю лучшим! 🌟 Жарить картошку отдельно от грибов и лука в большом количестве масла и ни в коем случае не переворачивать, пока не зазолотиться! На другой сковороде сначала выложить лук, сверху- грибы- дать луку прожариться, потом смешать , добавить соли и перца. Когда картошка прожарится с обеих сторон, добавляйте грибы с луком и немного чеснока и соли по вкусу. Ещё пару минут и 🤗 ❤️ Best way to pan fried potatoes with mushrooms and onions! Make them separate! And only when potatoes became golden- mix with mushrooms, add little garlic and parsley! It’s amazing!!!
Ее супруг Юсиф Эйвазов показал, как избавляется от последствий поедания картошечки:
Анфиса Чехова показала архивное фото: «Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16-ть. А в глазах вся скорбь еврейского народа. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил».
Аделина Сотникова поделилась снимком очаровательной малышки: «Этой обезьянке сегодня 24! Пусть все мои желания сбудутся! Спасибо моей семье за все! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас мам, пап».
Ирина Слуцкая показала свою младшую дочь: «Я "за" прививки. И знаю очень много людей, которые против. Я никого не осуждаю за выбор, этот вопрос каждый решает сам для себя. Я знаю, что многие боятся осложнений, и сама видела, какие последствия бывают. Это действительно очень страшно. Все мои дети привиты. Кто-то из деток прививался сразу, а кому-то делали прививку не в роддоме, а позже, когда детский организм немного окреп».
Сергей Безруков тоже поделился снимком наследницы: «Картина называется "ЛЕТО"».
Мария Кожевникова похвасталась урожаем клубники: «Никакая купленная не сравнится с той, что можно съесть даже без мытья».
Ирина Пегова собрала землянику на природе: «Как вам такое мероприятие!?Земляника! Любимые ягоды ! Земляничные поляны наполненные райским Ароматом и тучами Комаров ! и Заряжаюсь на целый год».
Светлана Пермякова показала свой мини-огородик: «Вот и мои первые помидорки».
Владимир Пресняков показал милого питомца:
Светлана Бондарчук продефилировала в красном платье-ночнушке:
Фото и видео: Instagram/@jlo/@presnyakovvladimir/@anna_netrebko_yusi_tiago/@yusif_eyvazov_official/@a030aa/@demimoore/@annehathaway/@orbakaite_k/@achekhova/@adelina_sotnikova14/@slutskayaofficial/@s_bezrukov/@mkozhevnikova/@pegovairina/@s_permyakova
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