1 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова показала архивное фото: «Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16-ть. А в глазах вся скорбь еврейского народа. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил».

Аделина Сотникова поделилась снимком очаровательной малышки: «Этой обезьянке сегодня 24! Пусть все мои желания сбудутся! Спасибо моей семье за все! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас мам, пап».

Ирина Слуцкая показала свою младшую дочь: «Я "за" прививки. И знаю очень много людей, которые против. Я никого не осуждаю за выбор, этот вопрос каждый решает сам для себя. Я знаю, что многие боятся осложнений, и сама видела, какие последствия бывают. Это действительно очень страшно. Все мои дети привиты. Кто-то из деток прививался сразу, а кому-то делали прививку не в роддоме, а позже, когда детский организм немного окреп».

Сергей Безруков тоже поделился снимком наследницы: «Картина называется "ЛЕТО"».

Мария Кожевникова похвасталась урожаем клубники: «Никакая купленная не сравнится с той, что можно съесть даже без мытья».

Ирина Пегова собрала землянику на природе: «Как вам такое мероприятие!?Земляника! Любимые ягоды ! Земляничные поляны наполненные райским Ароматом и тучами Комаров ! и Заряжаюсь на целый год».

Светлана Пермякова показала свой мини-огородик: «Вот и мои первые помидорки».

Владимир Пресняков показал милого питомца: