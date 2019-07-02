1 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нюша поделилась опытом с любительницами загара: «Вы знаете, как я люблю солнце)??? Это одно из главных удовольствий лета и возможность зарядится витамином D, погреть свой 🍑))) Но я очень аккуратна к выходам на солнышко и тщательно ухаживаю за кожей всего тела. Не забывайте, что каждый тип кожи по-разному реагирует на солнечные лучи и косметику... Перед применением любого солнцезащитного крема проверяю его на аллергены или консультируюсь с косметологом/дерматологом. SPF 50 и SPF 30 отличаются всего на 1% фильтрации UV, а выглядит он на коже настолько белым, что если наносить его, как рекомендуют, каждые два часа, то сможете поспорить с актерами театра Кабуки за лучший грим))) Для лица обожаю BB крем, либо увлажняющий крем с необходимым, на мой взгляд, SPF. Я очень тщательно изучаю состав всех продуктов, которые использую в повседневной жизни. Защитные кремы - не исключение. И еще, заметила, что, если периодически уходить от прямых лучей под зонт, загар останется с вами намного дольше. Например, моя формула: 2 часа утром, с 09:30 и 2 часа перед ужином, с 16:00».

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