1 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Наталья Подольская опубликовала трогательное фото со своими детьми и объяснила, почему не боится летать в отпуск с малышом – без детей отдыхать она не любит.
Дмитрий Нагиев похвастался прекрасной формой на отдыхе и опубликовал снимок с пляжного отдыха.
Валерия показала, как выглядит после съемки рано утром – несмотря на прекрасный макияж, звезда немного уставшая.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliapodolskaya
Кристина Асмус поделилась архивной фотографией, на которой ей всего 16 лет. Несмотря на то, что актриса довольно сильно изменилась, ее можно узнать по глазам, решили поклонники.
Валерий Меладзе, как опытный родитель, советует молодым мамам и папам не терять времени и спать при любой возможности в своем новом родительском видео.
Андрей Григорьев-Апполонов поделился впечатлением от приятной встречи с поклонником – мужчина признался, что 8 лет просыпался в школу под песню «Тучи» на будильнике.
Внучка Валерии Селин отмечает важную дату – 6 месяцев, а ее мама Лиана Шульгина делится яркими семейными фото.
Максим Галкин поделился летним селфи – «Солнце вам в ленту».
Певица Жасмин в шикарном цветочном платье переживает, что лето проходит слишком быстро.
Екатерина Волкова поделилась фотографией со своей дочерью Лизой, которая собиралась сделать каре, но в последний момент передумала.
Юлия Савичева поделилась своей грустью – она очень любит мороженое, но за него приходится расплачиваться изнурительными тренировками. Зато фотография вышла очень летней и солнечной.
Фото: Instagram Натальи Подольской, Валерии, Дмитрия Нагиева, Жасмин, Лианы Шульгиной, Андрея Григорьева-Аполлонова, Кристины Асмус, Максима Галкина, Екатерины Волковой, Юлии Савичевой
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