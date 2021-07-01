1 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская опубликовала трогательное фото со своими детьми и объяснила, почему не боится летать в отпуск с малышом – без детей отдыхать она не любит.

Дмитрий Нагиев похвастался прекрасной формой на отдыхе и опубликовал снимок с пляжного отдыха.

Валерия показала, как выглядит после съемки рано утром – несмотря на прекрасный макияж, звезда немного уставшая.