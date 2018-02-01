О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юля Началова показала фото с Ларисой Долиной и Александром Панайотовым: «Наша BIG FAMILY». Катя Лель поздравила Льва Лещенко: «Сердечно поздравляю с Днем рождения моего самого любимого и дорогого Учителя, Льва Валерьяновича Лещенко!!!! От всей души желаю Вам, мой дорогой, неиссякаемой энергии, здоровья крепкого, доброты, долгих и счастливых лет жизни!!!! С огромной благодарностью и любовью к Вам!!! Спасибо, что Вы есть!!!» Ляйсан Утяшева похвасталась талантами сына: «Заблудились где-то между 50-х и 60-х. Photo by: Robert Volya. Он пока определяется с профессией: либо он фотограф, либо ветеринар... или рыбак». Иосиф Пригожин показал новых близнецов: «Вышел с малышами на прогулку)». Анна Хилькевич записала милое видео на съемках «Универа»:

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Фев 1, 2018 at 1:25 PST

Симона Юнусова (мама Тимати) поделилась трогательным видеороликом:

Публикация от simona280 (@simona280) Фев 1, 2018 at 1:04 PST

Лена Перминова занимается с дочкой в зале:

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) Фев 1, 2018 at 7:30 PST

Алена Хмельницкая показала, как ее дочь Ксюша воспитывает собаку:

Публикация от alxmel (@alxmel) Фев 1, 2018 at 12:33 PST

Алена Свиридова поделилась настроением: «Как же я люблю зиму! Вот честно, несмотря на жижу на дорогах, трясину на пешеходных переходах, наледь и СОСУЛИ) Нам нужен этот контраст с летом, он помогает ощутить полноту жизни. В этом году мне не удалось поехать покататься на лыжах, поэтому белый снег в городе доставляет какое-то животное наслаждение) Хочется валяться) А вот по части жижи на дорогах, это наверняка решаемо. Как с этим обстоит в других холодных странах? Кто был? Кто видел? Может, там дороги подогреваются? Было бы логично) Напишите, плиз, хочу всё знать о высоких технологиях». Серена Уильямс показала свою крошечную дочь-теннисистку. Венсан Кассель — фото с любимой. А Сергей Лазарев опубликовал грустное фото с сыном: «Прощаемся с океаном... до новых встреч... #Лазаревы #папаисын #отпускподошелкконцу #пораработать». Тина Канделаки прокомментировала ситуацию в российском спорте: