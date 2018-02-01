О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юля Началова показала фото с Ларисой Долиной и Александром Панайотовым: «Наша BIG FAMILY». Катя Лель поздравила Льва Лещенко: «Сердечно поздравляю с Днем рождения моего самого любимого и дорогого Учителя, Льва Валерьяновича Лещенко!!!! От всей души желаю Вам, мой дорогой, неиссякаемой энергии, здоровья крепкого, доброты, долгих и счастливых лет жизни!!!! С огромной благодарностью и любовью к Вам!!! Спасибо, что Вы есть!!!»

Ляйсан Утяшева похвасталась талантами сына: «Заблудились где-то между 50-х и 60-х. Photo by: Robert Volya. Он пока определяется с профессией: либо он фотограф, либо ветеринар... или рыбак».

Иосиф Пригожин показал новых близнецов: «Вышел с малышами на прогулку)».

Анна Хилькевич записала милое видео на съемках «Универа»:

Симона Юнусова (мама Тимати) поделилась трогательным видеороликом:

Лена Перминова занимается с дочкой в зале:

Алена Хмельницкая показала, как ее дочь Ксюша воспитывает собаку:

Публикация от alxmel (@alxmel)

Алена Свиридова поделилась настроением: «Как же я люблю зиму! Вот честно, несмотря на жижу на дорогах, трясину на пешеходных переходах, наледь и СОСУЛИ) Нам нужен этот контраст с летом, он помогает ощутить полноту жизни. В этом году мне не удалось поехать покататься на лыжах, поэтому белый снег в городе доставляет какое-то животное наслаждение) Хочется валяться) А вот по части жижи на дорогах, это наверняка решаемо. Как с этим обстоит в других холодных странах? Кто был? Кто видел? Может, там дороги подогреваются? Было бы логично) Напишите, плиз, хочу всё знать о высоких технологиях».

Серена Уильямс показала свою крошечную дочь-теннисистку. Венсан Кассель — фото с любимой. А Сергей Лазарев опубликовал грустное фото с сыном: «Прощаемся с океаном... до новых встреч... #Лазаревы #папаисын #отпускподошелкконцу #пораработать».

Тина Канделаки прокомментировала ситуацию в российском спорте:

Все, кто кричал на каждом углу о травле и информационной войне против России, сегодня получили хорошего информационного леща. 28 атлетам восстановят аннулированные результаты в Сочи. 11 спортсменов избегут пожизненной дисквалификации. Потому что были поданы апелляции. Потому что в ответ на жестокие меры, «спортивное убийство» и «ломание человеческих судеб» представители спортсменов начали решать дела цивилизованным путем. Для тех, кто не в курсе, цивилизованный путь — это разбирательства, апелляции и постоянный контакт с противоположной стороной. «Мы против войны — мы за диалог», как зачитывал Баста. Потому что дипломатия — это искусство аккуратно и незаметно вскрыть мозг противнику, а не истерики и крики о том, что никто нас не любит и все кругом враги. Дорогие чиновники из мира спорта, учитесь плавать в нынешних штормовых условиях или уступите место молодым. Иначе утащите ко дну еще и надежды российского спорта. P.S. Слушала сейчас комментарий Саши Легкова Матчу, плакала вместе с ним. Саша, справедливость помноженная на упорство и веру в достижении результата,- существуют! Ребята, всех поздравляю! https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI821116_CAS_annuliroval_sankcii_MOK_v_otnoshenii_28_rossijskih_sportsmenov

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Фото: instagram