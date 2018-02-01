1 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Все, кто кричал на каждом углу о травле и информационной войне против России, сегодня получили хорошего информационного леща. 28 атлетам восстановят аннулированные результаты в Сочи. 11 спортсменов избегут пожизненной дисквалификации. Потому что были поданы апелляции. Потому что в ответ на жестокие меры, «спортивное убийство» и «ломание человеческих судеб» представители спортсменов начали решать дела цивилизованным путем. Для тех, кто не в курсе, цивилизованный путь — это разбирательства, апелляции и постоянный контакт с противоположной стороной. «Мы против войны — мы за диалог», как зачитывал Баста. Потому что дипломатия — это искусство аккуратно и незаметно вскрыть мозг противнику, а не истерики и крики о том, что никто нас не любит и все кругом враги. Дорогие чиновники из мира спорта, учитесь плавать в нынешних штормовых условиях или уступите место молодым. Иначе утащите ко дну еще и надежды российского спорта. P.S. Слушала сейчас комментарий Саши Легкова Матчу, плакала вместе с ним. Саша, справедливость помноженная на упорство и веру в достижении результата,- существуют! Ребята, всех поздравляю! https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI821116_CAS_annuliroval_sankcii_MOK_v_otnoshenii_28_rossijskih_sportsmenov