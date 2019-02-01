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1 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Глафиры Тархановой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Веснушчатая Анна Хилькевич показала милое фото с дочкой: «Мы с Яшей очень любим Машеньку».

Мама Тимати и его дочь налепили сырников: «Соскучились по сырникам, на чужбине нет творога».

Влад Соколоский встретился с дочерью:

Влад Топалов поделился симком: «На фотографии наша большая семья! В которой есть настоящие мужчины, мужья, отцы и дети! Спасибо отцам за их мудрость, матерям — за их безграничную любовь! Друзьям — за преданность! Нет ничего лучше — воскресного семейного обеда! Наелись вдоволь безумно вкусной грузинской еды!!!! Лобио, сациви лаваш, хачапури.... ну и тд!!! Было безумно вкусно и тепло!!!!!»

Глафира Тарханова показала кино-дочь и была удивлена, когда ту приняли за ее собственную: «P.s.: как много людей не читают комментарии до конца. 1 фото и у меня уже есть 6-летняя дочь».

Сара Джессика Паркер показала детское фото с мамой.

Лариса Вербицкая высказалась о красоте: «Опыт показывает, что только системный подход по уходу за собой даёт отличный результат».

Ирина Салтыкова показала фото с Лерой Кудрявцевой: «С Лерочкой на съемках».

Юлия Савичева поздравила мужа:

Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко:

Екатерина Стриженова показала, как смывают сценический макияж:

Анна Нетребко побывала в павильоне «Космос» на ВВЦ (листайте):

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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