Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)
«Сидим ждём вылет в самолете🙈🙈🙈 уже задержка на 1,5 часа, щас ещё посидим чуток и надеюсь полетим ✈️✈️✈️ а то домой не хочется в пятницу вечером 😏😏😏», — сообщила Ксения Бородина под видео с младшей дочерью.
Алена Водонаева сообщила, что сменила цвет волос: «Сохраню здесь последние селфи в образе брюнетки 🤳🏼Я ушла из чёрного цвета 🐾 Моя Люба вчера ночью увела меня в мой родной русый и сегодня я вела эфир уже такой, как мать родила 😄✨ Чуть позже наверное перейду в шоколад 🍫 Ну и конечно же опять наращу волосы. Сколько не завязывай, не завязать».