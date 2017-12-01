О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Климова, Наталья Ионова, Екатерина Волкова и другие звезды поздравили подписчиков с началом зимы.

Анастасия Заворотнюк опубликовала милое фото с супругом Петром Чернышевым, а Лена Перминова — со своим мужем Александром Лебедевым.

Мама Тимати Симона Юнусова поделилась видео, в котором ее внучка Алиса читает стихотворение.

Стас Костюшкин очень хотел попробовать пирожное, но сын был против.

Когда пирожное одно !!!!!

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

«Сидим ждём вылет в самолете🙈🙈🙈 уже задержка на 1,5 часа, щас ещё посидим чуток и надеюсь полетим ✈️✈️✈️ а то домой не хочется в пятницу вечером 😏😏😏», — сообщила Ксения Бородина под видео с младшей дочерью.

Нонна Гришаева поделилась счастьем работать с любимым партнером, а Иван Ургант поговорил с невидимым Диего Марадоной о судьбах футбола.

Ирина Шейк продемонстрировала крепкий тыл в купальнике, а Катя Гордон и Надежда Грановская опубликовали очень откровенные снимки.

morningzzzz🌤

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Алена Водонаева сообщила, что сменила цвет волос: «Сохраню здесь последние селфи в образе брюнетки 🤳🏼Я ушла из чёрного цвета 🐾 Моя Люба вчера ночью увела меня в мой родной русый и сегодня я вела эфир уже такой, как мать родила 😄✨ Чуть позже наверное перейду в шоколад 🍫 Ну и конечно же опять наращу волосы. Сколько не завязывай, не завязать».