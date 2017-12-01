О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Климова, Наталья Ионова, Екатерина Волкова и другие звезды поздравили подписчиков с началом зимы.

Анастасия Заворотнюк опубликовала милое фото с супругом Петром Чернышевым, а Лена Перминова — со своим мужем Александром Лебедевым.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Ноя 30 2017 в 11:43 PST

Мама Тимати Симона Юнусова поделилась видео, в котором ее внучка Алиса читает стихотворение.

Стас Костюшкин очень хотел попробовать пирожное, но сын был против.

Когда пирожное одно !!!!! Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Дек 1 2017 в 11:05 PST

«Сидим ждём вылет в самолете🙈🙈🙈 уже задержка на 1,5 часа, щас ещё посидим чуток и надеюсь полетим ✈️✈️✈️ а то домой не хочется в пятницу вечером 😏😏😏», — сообщила Ксения Бородина под видео с младшей дочерью.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 1 2017 в 11:44 PST

Нонна Гришаева поделилась счастьем работать с любимым партнером, а Иван Ургант поговорил с невидимым Диего Марадоной о судьбах футбола.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Дек 1 2017 в 6:36 PST

Ирина Шейк продемонстрировала крепкий тыл в купальнике, а Катя Гордон и Надежда Грановская опубликовали очень откровенные снимки.

morningzzzz🌤 Публикация от irinashayk (@irinashayk) Дек 1 2017 в 4:52 PST