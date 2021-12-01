1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Начало зимы для многих звезд - повод отправиться в тепло. Саша Бортич вместе с сыном отправилась погреться на море – подальше от зимних московских морозов, и поздравляет поклонников с первым днем зимы с солнечного пляжа.

Катерина Шпица успешно совмещает работу с прогулками по Дубаю:

«Я снова в совпадениях. Какой сегодня был день! Рассвет встретила в пустыне, потом днем по пути на фотосессию оказалась в прекрасный компании в индийском кафе, поблизости от которого вся такая кофейная у кофейни и сделала это фото, затем фотографировалась в Старом Дубае, каталась на метро и гуляла до дымящихся стоп! Не знаю, как я буду умещать все в 100 сториз за сутки, но не сегодня! Сил выкладывать нет».

Наталья Бочкарева тоже совместила приятное с полезным – слетала на гастроли в тепло:

«Погрелась на юге России и снова возвращаюсь назад в суровую Москву», – пишет она.

Мария Кожевникова создает интригу – актриса поделилась кадром из поездки, из которой только что вернулась, и предложила поклонникам угадать, где она была. Среди предложенных подписчиками вариантов – Грузия, Греция, Кипр и Турция.

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от отдыха в компании своих детей:

«Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша))) с характером))) Если Никита у нас скромняга - «московская интеллигенция», то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», – пишет музыкант.