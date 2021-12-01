1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katehudson
Начало зимы для многих звезд - повод отправиться в тепло. Саша Бортич вместе с сыном отправилась погреться на море – подальше от зимних московских морозов, и поздравляет поклонников с первым днем зимы с солнечного пляжа.
Катерина Шпица успешно совмещает работу с прогулками по Дубаю:
«Я снова в совпадениях. Какой сегодня был день! Рассвет встретила в пустыне, потом днем по пути на фотосессию оказалась в прекрасный компании в индийском кафе, поблизости от которого вся такая кофейная у кофейни и сделала это фото, затем фотографировалась в Старом Дубае, каталась на метро и гуляла до дымящихся стоп! Не знаю, как я буду умещать все в 100 сториз за сутки, но не сегодня! Сил выкладывать нет».
Наталья Бочкарева тоже совместила приятное с полезным – слетала на гастроли в тепло:
«Погрелась на юге России и снова возвращаюсь назад в суровую Москву», – пишет она.
Мария Кожевникова создает интригу – актриса поделилась кадром из поездки, из которой только что вернулась, и предложила поклонникам угадать, где она была. Среди предложенных подписчиками вариантов – Грузия, Греция, Кипр и Турция.
Сергей Лазарев поделился впечатлениями от отдыха в компании своих детей:
«Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша))) с характером))) Если Никита у нас скромняга - «московская интеллигенция», то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», – пишет музыкант.
Марии Шумаковой мороз нипочем – актриса позирует в банном халате и с чашкой горячего чая на заснеженном балконе:
«Хрестоматийная зима началась: со снегом и сном допоздна, как полагается. Второй день просыпаюсь позднее привычного. Объявила Славе, что теперь я медведь и спать буду до весны. Может ночью только проснусь совершить рейд в холодильник. А вы как? Я вот зиму очень люблю. Больше, чем даже ваше мэйнстримовое лето.», – делится артистка.
Виктория Дайнеко вся в новогодней суматохе – концерты, съемки и светские мероприятия идут плотным графиком. Певица отвлеклась на селфи за кулисами и поделилась кадром в горячем сценическом образе.
Анна Хилькевич тоже в черном – для новогодних съемок актриса примерила эффектное платье с открытыми плечами и боа из перьев.
Саша Попова поздравила поклонников с первым днем зимы и представила в образе очаровательной и задорной Снегурочки, которая качается на качелях.
Дрю Бэрримор готовится к грядущим праздникам – до Рождества осталось меньше месяца. В доме актрисы уже появилась праздничная елка, а в Instagram – селфи рядом с ней.
У Дарьи Поверенновой елка пока на улице – актриса устроила снежную и очень уютную мини-фотосессию в шубе и меховой шапке. Поклонники оценили и отметили, что артистка очень похожа на молодую Барбару Брыльску.
Снегурочка Светлана Бондарчук в сверкающем платье и пушистой накидке исполнила предпраздничный танец в отличной компании, чем привела поклонников в полный восторг.
Иосиф Пригожин наслаждается отличной компанией – своей внучки Селин. В последнее время продюсер и его супруга Валерия, кажется, стали серьезными конкурентами в борьбе за внимание малышки с ее родителями, а Кейт Хадсон опубликовала трогательное селфи с сонной дочерью и нежно призналась ей в любви.
Фото: Instagram Иосифа Пригожина, Сергея Лазарева, Марии Шумаковой, Саши Поповой, Дарьи Поверенновой, Марии Кожевниковой, Светланы Бондарчук, Виктории Дайнеко, Дрю Бэрримор, Кейт Хадсон, Анны Хилькевич, Саши Юортич, Натальи Бочкаревой, Екатерины Шпицы