passion.ru
3 мин.

1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Хадсон

Фото: @katehudson

Начало зимы для многих звезд - повод отправиться в тепло. Саша Бортич вместе с сыном отправилась погреться на море – подальше от зимних московских морозов, и поздравляет поклонников с первым днем зимы с солнечного пляжа.

Катерина Шпица успешно совмещает работу с прогулками по Дубаю:

«Я снова в совпадениях. Какой сегодня был день! Рассвет встретила в пустыне, потом днем по пути на фотосессию оказалась в прекрасный компании в индийском кафе, поблизости от которого вся такая кофейная у кофейни и сделала это фото, затем фотографировалась в Старом Дубае, каталась на метро и гуляла до дымящихся стоп! Не знаю, как я буду умещать все в 100 сториз за сутки, но не сегодня! Сил выкладывать нет».

Наталья Бочкарева тоже совместила приятное с полезным – слетала на гастроли в тепло:

«Погрелась на юге России и снова возвращаюсь назад в суровую Москву», – пишет она.

Мария Кожевникова создает интригу – актриса поделилась кадром из поездки, из которой только что вернулась, и предложила поклонникам угадать, где она была. Среди предложенных подписчиками вариантов – Грузия, Греция, Кипр и Турция.

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от отдыха в компании своих детей:

«Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще, она у нас командирша))) с характером))) Если Никита у нас скромняга - «московская интеллигенция», то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», – пишет музыкант.

Марии Шумаковой мороз нипочем – актриса позирует в банном халате и с чашкой горячего чая на заснеженном балконе:

«Хрестоматийная зима началась: со снегом и сном допоздна, как полагается. Второй день просыпаюсь позднее привычного. Объявила Славе, что теперь я медведь и спать буду до весны. Может ночью только проснусь совершить рейд в холодильник. А вы как? Я вот зиму очень люблю. Больше, чем даже ваше мэйнстримовое лето.», – делится артистка.

Виктория Дайнеко вся в новогодней суматохе – концерты, съемки и светские мероприятия идут плотным графиком. Певица отвлеклась на селфи за кулисами и поделилась кадром в горячем сценическом образе.

Анна Хилькевич тоже в черном – для новогодних съемок актриса примерила эффектное платье с открытыми плечами и боа из перьев.

Саша Попова поздравила поклонников с первым днем зимы и представила в образе очаровательной и задорной Снегурочки, которая качается на качелях.

Дрю Бэрримор готовится к грядущим праздникам – до Рождества осталось меньше месяца. В доме актрисы уже появилась праздничная елка, а в Instagram – селфи рядом с ней.

У Дарьи Поверенновой елка пока на улице – актриса устроила снежную и очень уютную мини-фотосессию в шубе и меховой шапке. Поклонники оценили и отметили, что артистка очень похожа на молодую Барбару Брыльску.

Снегурочка Светлана Бондарчук в сверкающем платье и пушистой накидке исполнила предпраздничный танец в отличной компании, чем привела поклонников в полный восторг.

Иосиф Пригожин наслаждается отличной компанией – своей внучки Селин. В последнее время продюсер и его супруга Валерия, кажется, стали серьезными конкурентами в борьбе за внимание малышки с ее родителями, а Кейт Хадсон опубликовала трогательное селфи с сонной дочерью и нежно призналась ей в любви.

Фото: Instagram Иосифа Пригожина, Сергея Лазарева, Марии Шумаковой, Саши Поповой, Дарьи Поверенновой, Марии Кожевниковой, Светланы Бондарчук, Виктории Дайнеко, Дрю Бэрримор, Кейт Хадсон, Анны Хилькевич, Саши Юортич, Натальи Бочкаревой, Екатерины Шпицы

Новости партнеров
О чем говорят