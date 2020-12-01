1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/olesya_sudzilovskaya/
Олеся Судзиловская показала фото из поездки по Швейцарии. «Завершается поездка. Спасибо, #швейцария, за теплый прием! Столько эмоций. Лебеди, сначала только позировавшие издалека, через несколько дней уже плыли навстречу, и даже давали себя погладить! Столько нежности и восторга от этих фантастически белоснежных и гладких перьев! Очень скоро женщина-лебедь перестала шипеть, а мужчина, вытягивая шею, укладывал мне свою голову на грудь, позволяя проводить рукой по его красивейшей шее», — поделилась эмоциями актриса.
Мадонна опубликовала редкое видео со всеми своими детьми и молодым бойфрендом. Старшие наследники поп-королевы давно живут самостоятельно и в дом к матери приезжают редко.
Вечно молодой Дмитрий Маликов разместил в блоге фото с дочерью Стефанией. «Папа с дочкой, а, может, брат с сестрой?», — подписал он снимок.
Экс-супруга шефа Ивлева Мария Ивлева показала рисунок дочери Маруси. Такой видит свою красавицу-маму малышка.
Борис Корчевников показал, каким он был в младенчестве. «Я всегда на связи. Всю жизнь», — пояснил он в подписи к фото.
Иосиф Пригожин похвастался идеальной фигурой жены: «Горжусь — моя», — написал он в Instagram рядом с фото со спящей в бикини Валерией. А после в ее блоге появилось фото с Алсу и ее мужем Яном Абрамовым.
Катя Лель вслед за многими коллегами улетела отдыхать в Дубай.
Юлия Костюшкина поздравила с днем рождения свою красотку сестру и показала фото из их молодости.
Анна Хилькевич показала забавные развлечения с дочками.
Деми Мур опубликовала фото со всеми тремя дочерями от Брюса Уилисса. на фото актриса выглядит их ровесницей.
Валерий Сюткин поделился с подписчиками фотографией со своей молодой красавицей женой Виолой. «Красивая пара», — резюмировали поклонники музыканта.
Анита Цой опубликовала видео, где позирует в шикарном вечернем платье от Валентина Юдашкина.
Модель Джиджи Хадид, которая стала мамой несколько месяцев назад, уже скучает по беременности. В Instagram модель опубликовала фото с большим животом и со своим избранником, музыкантом Зейном Маликом.
Лена Темникова прогулялась со своей супердорогой породистой кошкой по свежему декабрьскому снегу. Кошка впервые увидела такой пейзаж на улице — фото получились милыми и забавными.
Анастасия Овечкина сходила со старшим сыном Сережей и с подругой в океанариум. В блоге модель опубликовала впечатляющий кадр с огромными скатами.
Юлия Савичева повторила фото 30-летней давности. «Только волосы стали длиннее, а так вообще не изменилась», — резюмировали поклонники выпускницы «Фабрики звезд».
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой, Анастасии Овечкиной, Лены Темниковой, Джиджи Хадид, Аниты Цой, Валерия Сюткина, Деми Мур, Анны Хилькевич, Юлии Костюшкиной, Кати Лель, Валерии, Иосифа Пригожина, Бориса Корчевникова, Марии Ивлевой, Дмитрия Маликова, Мадонны, Олеси Судзиловской
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