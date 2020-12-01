1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олеся Судзиловская показала фото из поездки по Швейцарии. «Завершается поездка. Спасибо, #швейцария, за теплый прием! Столько эмоций. Лебеди, сначала только позировавшие издалека, через несколько дней уже плыли навстречу, и даже давали себя погладить! Столько нежности и восторга от этих фантастически белоснежных и гладких перьев! Очень скоро женщина-лебедь перестала шипеть, а мужчина, вытягивая шею, укладывал мне свою голову на грудь, позволяя проводить рукой по его красивейшей шее», — поделилась эмоциями актриса.

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