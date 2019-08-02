1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Пынзарь примерила новый образ: «Мне сегодня сказали что я слишком мягкая и беззлобная... я беззлобная, но не мягкая)))».

Татьяна Романенко, известная как Тутта Ларсен, рассказала о своем видении принятия себя: «Как себя найти? Особенно, когда нет четкого критерия. Мама говорит, что ты не такая женственная, как Оля. Папа считает, что ты плохая хозяйка. Учительница в школе была уверена, что школу ты не закончишь. Работодатель всегда тобой недоволен. Любимый человек намекает, что джинсы сидят на тебе уже не так, как ему хотелось бы. А духовник сравнивает тебя с вавилонской блудницей, потому что ты красишь ногти. А еще тебе не повезло родиться в сложной стране с плохим климатом. Все. Шансов объективно на себя посмотреть и хоть за что-то уцепиться нет. Нет тебя. Тебя у себя нет. Если смотреть на себя только человеческими глазами. Мерять себя только мерками материального мира. Слепые не могут указать путь слепому, мы все в иллюзиях, штампах, травмах и ложных ожиданиях. Как найти себя? Я знаю только один ответ - Бог. Если Он меня создал, позволил мне жить, наделил какими-то талантами, значит я чего-то да стою. Зачем-то я Ему нужна. И важна! И кто я такая, чтобы Ему не доверять? Он смог создать Вселенную, а я не могу похудеть на 2 кило! Уж Он-то точно знает и понимает больше, чем я. Как я посмею спорить с Ним: неет, Ты неправ, я урод, я бездарь, я не заслуживаю этой жизни?? Он считает - заслуживаю. Он и есть единственный объективный критерий смысла моего существования. За что-то Он меня настолько полюбил, что дал мне вот это все, что я есть и что у меня есть. И не доверять Ему в этом - ужасная гордыня и дикая неблагодарность. Я себя нашла, потому что Он меня нашел. Это очень, очень радостная новость».

Анастасия Стоцкая рассказала о йоге: «Многие, когда слышат, что я занимаюсь йогой, говорят: "Ой, это скучно", "Да невозможно похудеть с йогой..." и в таком духе. Прежде чем комментировать, сначала изучите, что такое йога. Дословный перевод слова Йога - союз. Йога - это единение души и тела. Йога всего одна. Существуют разные практики в йоге, но это всего лишь части йоги, это не полное целое. Возможно Вы начнете с одной техники, потом перейдёте к другой, это не так важно, важно, чтобы Ваше тело и сознание работали в союзе друг с другом, тогда Вы занимаетесь йогой, а не просто физическими упражнениями. Неважно, как Вы назовете свою практику, важно то, какой результат Вас ждёт в конце. Есть специальные дыхательные техники в йоге: дышишь так, чтобы похудеть. Мне тоже поначалу йога казалась скучной, однообразной. Но я открыла для себя это древнее учение совершенно по-новому. Конечно, тяжело, когда есть лишние килограммы, которые мешают. Но, постепенно преодолевая барьер, приобретая форму, чувствуешь, что твое тело стало более послушным и выносливым, и ты можешь развиваться дальше, испытываешь невероятные эмоции».