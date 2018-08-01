logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Кристины Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели первый день августа — читайте в нашем дайджесте.

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус отправились в Италию. Надежда Бабкина с партнером — в Израиль: «Сходили в гости к Семену Могилевскому и Марине Рузиной, спасибо за прием», — поделилась она. А Любовь Толкалина обнаружила достопримечательность в центре Москвы: «Это усы, кого надо усы... вот это размерчик. Наш футбольный Бог. Великий Ч!!!! #москваялюблютебя #усынадежды».

Ксения Собчак поделилась счастьем: «Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста "Норма", хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!»

Жанна Эппле поздравила старшего сына:

Телеведущая Тутта Ларсен шокировала методами воспитания ребенка: «Довела бабушек до обморочного состояния этим видео)) Но Ваня на самом деле в диком восторге от такого купания и научился довольно долго задерживать дыхание под водой! Не волнуйтесь, в самом конце он всплывет! #нирваня #ларсики #отдыхаемвроссии #нашанарния»

Наталья Шкулева практикуется на Андрее Малахове: «Отрабатываем технику обучения ребёнка плаванию на муже! #бассейн2018 #мужикикакдети #нарелаксе @malakhov007».

Лукерья Ильяшенко показала свое увлечение: «Думаете я совсем ополоумела и записалась в БДСМ-садо-мазо кружок? Черта с два! Это пилатес зал фитнесс клуба. Я тут тянусь! Стремновато конечно, но я сильная! Я смогу!»

Милла Йовович похвасталась урожаем.

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары