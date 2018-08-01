1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус отправились в Италию. Надежда Бабкина с партнером — в Израиль: «Сходили в гости к Семену Могилевскому и Марине Рузиной, спасибо за прием», — поделилась она. А Любовь Толкалина обнаружила достопримечательность в центре Москвы: «Это усы, кого надо усы... вот это размерчик. Наш футбольный Бог. Великий Ч!!!! #москваялюблютебя #усынадежды».
Ксения Собчак поделилась счастьем: «Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста "Норма", хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!»
Жанна Эппле поздравила старшего сына:
Телеведущая Тутта Ларсен шокировала методами воспитания ребенка: «Довела бабушек до обморочного состояния этим видео)) Но Ваня на самом деле в диком восторге от такого купания и научился довольно долго задерживать дыхание под водой! Не волнуйтесь, в самом конце он всплывет! #нирваня #ларсики #отдыхаемвроссии #нашанарния»
Наталья Шкулева практикуется на Андрее Малахове: «Отрабатываем технику обучения ребёнка плаванию на муже! #бассейн2018 #мужикикакдети #нарелаксе @malakhov007».
Лукерья Ильяшенко показала свое увлечение: «Думаете я совсем ополоумела и записалась в БДСМ-садо-мазо кружок? Черта с два! Это пилатес зал фитнесс клуба. Я тут тянусь! Стремновато конечно, но я сильная! Я смогу!»
Милла Йовович похвасталась урожаем.
Фото и видео: instagram