1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус отправились в Италию. Надежда Бабкина с партнером — в Израиль: «Сходили в гости к Семену Могилевскому и Марине Рузиной, спасибо за прием», — поделилась она. А Любовь Толкалина обнаружила достопримечательность в центре Москвы: «Это усы, кого надо усы... вот это размерчик. Наш футбольный Бог. Великий Ч!!!! #москваялюблютебя #усынадежды».

Ксения Собчак поделилась счастьем: «Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста "Норма", хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!»

Жанна Эппле поздравила старшего сына: