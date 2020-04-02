1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Хайди Клум поделилась романтической фотографией с мужем: «Ich liebe Dich».
Дмитрий Певцов поздравил супругу: «Сегодня, 1 апреля родилась ОЛЬГА ДРОЗДОВА, дочь, жена, мать... Актриса театра и кино, педагог, режиссер... Родилась на радость маме с папой, на радость мужу, сыну, зрителям, ученикам, всем добрым людям. МОЛОДЕЦ!»
Светлана Зейналова записала видео с карантина: «Мы решили, что мы — семья блоггеров. Больше ничего интересного не придумали, как занять себя дома. Теперь будем выкладывать видео как мы спим, едим и ходим в туалет. Поверьте, для детей это целое Событие с момента самоизоляции. Спасибо собачке, что она нас выгуливает 3 раза в день по 10 минут. Спасибо учителям за терпение, потому что дистанционка — это прямо испытание для всех. Особенно для химкинского интернета. Спасибо мне: думала, коплю на машину — ан нет! На коронавирус. Впереди непростые дни, но мы их переживем весело и вместе. Будет что внукам рассказать».
Анастасия Шубская показала семейное видео: «#familygymtime #stayhome».
Алсу тоже рассказала о своем карантине: «Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём "по всем фронтам". Первая неделя была очень активная — уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом все — на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься».
Яна Рудковская «принарядила» новую маску.
Лариса Гузеева показала красивый фотоколлаж: «Между нами 30лет... Берегите себя».
Татьяна Навка показала кадры с детского праздника, «Сегодня у нашего брата, а их у нас целых три, Мики @peskov_mika День Рождения, 16 лет! Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестер! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе! Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день, как Лиза, так и Надя, постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек. А еще я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь».
Милла Йовович поздравила дочь с 5-летием.
Ляйсан Утяшева поделилась полезным упражнением:
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⠀ Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине? ⠀ Со временем организм перестает задействовать то, что не включается. Из-за сидячего образа жизни день за днем ваши сухожилия и связки становятся всё менее подвижными. А поможет не допустить этого - растяжка. ⠀ Растяжка - это настолько благодарное дело... за неё ваше тело скажет спасибо! От вас никто не требует складываться в мостик и становиться гимнасткой. Нужно лишь поддерживать позвоночник в здоровом состоянии. И сейчас самое лучшее время #инвестировать в себя и в своё #TheТело. ⠀ Дайте отдохнуть вашему позвоночнику! Когда мы делаем растяжку, нервные корешки расслабляются и обогащаются кислородом, а также разминаются мышцы спины, которые поддерживают позвоночник, и он мягко расправляется. ⠀ И отговорки «Нет-нет, растяжка — это не мое. В детстве заниматься нужно было, а сейчас поздно» – это все пустые отговорки. Всегда можно дать своему телу второй шанс. ⠀ С чего можно начать в домашних условиях? Сегодня покажу вам самое начало🎥 ⠀ ✔ Разогрейтесь перед растяжкой, сделайте разминку! Можете за 20 мин до тренировки выпить воды. ⠀ ✔ В каждом упражнении нужно находиться до ощущения жжения работающих мышц или ощущения вытяжения и расслабления. ⠀ ✔ Зацикливайте тренировку. Например, если у вас всего 3 круга. На 1️⃣ круге в каждой позе задержка - 30 сек. На 2️⃣ - 1 мин. На 3️⃣ - 1,5 мин. ⠀ ✔ Выполняем упражнения в умеренном темпе, плавно без рывков, тренируйтесь не ради рекордов. Сесть на шпагат не любой ценой, а правильно. ⠀ ✔ Учитывайте, что вечером мышцы лучше тянутся. ⠀ Наша гибкость – это здоровые суставы, молодость и легкость в теле, безопасность (снижается риск получения травм), крепкий иммунитет, профилактика альцегеймера и выносливость, как физическая, так и моральная ... ⠀ А если вы уже растянулись однажды, то вам следует ТОЛЬКО ПОДДЕРЖИВАТЬ вашу гибкость и держать мышцы в тонусе пассивными растяжками. ⠀ Продолжение следует... буду делиться в постах на этой неделе🙃 ⠀ Переходите в @telo.silavoli24 участвуйте в конкурсе и выигрывайте доступ онлайн-курсу «Сесть на шпагат за 60 дней», а также регистрируетесь на курс в шапке профиля @telo.silavoli24
Ирина Пегова воспользовалась отсутствием карантина в Минске: «Ходила на тренировочку занималась теннисом».
Светлана Бондарчук поделилась старой фотографией: «1999 год. Я психанула и отрезала длинные волосы, это было неожиданно и смело».
Марьяна Спивак поздравила мужа: «Девятое первое апреля».
Фото и видео: Instagram
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