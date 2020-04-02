1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу тоже рассказала о своем карантине: «Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём "по всем фронтам". Первая неделя была очень активная — уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом все — на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься».

Яна Рудковская «принарядила» новую маску.

Лариса Гузеева показала красивый фотоколлаж: «Между нами 30лет... Берегите себя».

Татьяна Навка показала кадры с детского праздника, «Сегодня у нашего брата, а их у нас целых три, Мики @peskov_mika День Рождения, 16 лет! Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестер! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе! Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день, как Лиза, так и Надя, постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек. А еще я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь».