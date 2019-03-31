1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В этот понедельник страна отмечала 1 апреля — «День дурака». Поэтому часть постов в Instagram носили шуточный характер.
«Всех с днем юмора! Улыбайтесь господа, улыбайтесь!!! Смех продлевает жизнь», — написала Татьяна Навка.
Сергей Жуков прикинулся лысым: «Психанул и решил, что покороче мне будет лучше:) Спасибо Иркутским мастерам стилистам, сделали четко и ровно! Кому нравится результат, пишите в комментах».
Джастин Бибер рассказал о «беременности» возлюбленной.
Саша Савельево показала беременного мужа: «Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары».
«Оборвали телефон, кричат, что в "Давай поженимся" жених похож на меня. Мне казалось, я чуточку симпатичнее», — написал Стас Костюшкин.
Елена Корикова рассказала о беременности, но до сих пор непонятно, пошутила она или нет.
Тина Канделаки показала новое фото в купальнике: «Сохраняйте спокойствие;)»
Галина Юдашкина похвасталась сыном: «Мой маленький богатырь, скоро будет с Толей одного размера, хоть и родился всего 2650».
Игорь Николаев показал милое видео с дочкой:
Ольга Шелест показала идеальное и очень доступное решение для игр с детьми.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова раскрылась с неожиданной стороны: «Немного о еще одном моем любимом увлечении. Занимаюсь бальными танцами уже несколько лет! Мои любимые направления — ‘Латина’ и ‘Карибы’».
Мирослава Дума поделилась милым видео:
Дмитрий Певцов сообщил хорошую весть:
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram