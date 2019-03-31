1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В этот понедельник страна отмечала 1 апреля — «День дурака». Поэтому часть постов в Instagram носили шуточный характер.

«Всех с днем юмора! Улыбайтесь господа, улыбайтесь!!! Смех продлевает жизнь», — написала Татьяна Навка.

Сергей Жуков прикинулся лысым: «Психанул и решил, что покороче мне будет лучше:) Спасибо Иркутским мастерам стилистам, сделали четко и ровно! Кому нравится результат, пишите в комментах».

Джастин Бибер рассказал о «беременности» возлюбленной.

Саша Савельево показала беременного мужа: «Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары».

«Оборвали телефон, кричат, что в "Давай поженимся" жених похож на меня. Мне казалось, я чуточку симпатичнее», — написал Стас Костюшкин.

Елена Корикова рассказала о беременности, но до сих пор непонятно, пошутила она или нет.

Тина Канделаки показала новое фото в купальнике: «Сохраняйте спокойствие;)»

Галина Юдашкина похвасталась сыном: «Мой маленький богатырь, скоро будет с Толей одного размера, хоть и родился всего 2650».

Игорь Николаев показал милое видео с дочкой: