logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Галины Юдашкиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

В этот понедельник страна отмечала 1 апреля — «День дурака». Поэтому часть постов в Instagram носили шуточный характер.

«Всех с днем юмора! Улыбайтесь господа, улыбайтесь!!! Смех продлевает жизнь», — написала Татьяна Навка.

Сергей Жуков прикинулся лысым: «Психанул и решил, что покороче мне будет лучше:) Спасибо Иркутским мастерам стилистам, сделали четко и ровно! Кому нравится результат, пишите в комментах».

Джастин Бибер рассказал о «беременности» возлюбленной.

Саша Савельево показала беременного мужа: «Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары».

«Оборвали телефон, кричат, что в "Давай поженимся" жених похож на меня. Мне казалось, я чуточку симпатичнее», — написал Стас Костюшкин.

Елена Корикова рассказала о беременности, но до сих пор непонятно, пошутила она или нет.

Тина Канделаки показала новое фото в купальнике: «Сохраняйте спокойствие;)»

Галина Юдашкина похвасталась сыном: «Мой маленький богатырь, скоро будет с Толей одного размера, хоть и родился всего 2650».

Игорь Николаев показал милое видео с дочкой:

Ольга Шелест показала идеальное и очень доступное решение для игр с детьми.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова раскрылась с неожиданной стороны: «Немного о еще одном моем любимом увлечении. Занимаюсь бальными танцами уже несколько лет! Мои любимые направления — ‘Латина’ и ‘Карибы’».

Мирослава Дума поделилась милым видео:

Love is...

Публикация от Miroslava Duma (@miraduma)

Дмитрий Певцов сообщил хорошую весть:

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
«Есть нормальную еду и ходить с охраной»: Ксения Собчак рассказала, сколько стоит ее обед, и сколько она зарабатывает в месяц
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество