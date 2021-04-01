1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус показала подписчикам честное фото, без макияжа, фильтров, и, судя по всему, без одежды – актриса лежит в ванне. Асмус решила проверить, сколько лайков соберёт это ее фото.

Светлана Лобода огорчила своих поклонников – ближайшие концерты отменяются, а сама певица уходит на карантин, у нее подтвердился коронавирус.

Лиза Арзамасова поздравила подписчиков с 1 апреля и показала отличную фигуру в стильном образе – белой майке и юбке, и интересных сапожках.

Катя Варнава поздравила с днём рождения Сергея Лазарева, который родился 1 апреля, и, за неимением более подходящей фотографии, опубликовала забавный коллаж.

Вера Брежнева показала на фото свои пышные длинные волосы и огорчила поклонников, заявив, что собирается коротко стричься.

Маргарита Симоньян опубликовала забавную архивную фото – газетную вырезку со времен работы в краснодарской телекомпании.

Анна Хилькевич показала очень милое и трогательное архивное видео со своей младшей дочерью Машенькой – на видео малышке всего 3,5 месяца.