1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @asmuskristina
Кристина Асмус показала подписчикам честное фото, без макияжа, фильтров, и, судя по всему, без одежды – актриса лежит в ванне. Асмус решила проверить, сколько лайков соберёт это ее фото.
Светлана Лобода огорчила своих поклонников – ближайшие концерты отменяются, а сама певица уходит на карантин, у нее подтвердился коронавирус.
Лиза Арзамасова поздравила подписчиков с 1 апреля и показала отличную фигуру в стильном образе – белой майке и юбке, и интересных сапожках.
Катя Варнава поздравила с днём рождения Сергея Лазарева, который родился 1 апреля, и, за неимением более подходящей фотографии, опубликовала забавный коллаж.
Вера Брежнева показала на фото свои пышные длинные волосы и огорчила поклонников, заявив, что собирается коротко стричься.
Маргарита Симоньян опубликовала забавную архивную фото – газетную вырезку со времен работы в краснодарской телекомпании.
Анна Хилькевич показала очень милое и трогательное архивное видео со своей младшей дочерью Машенькой – на видео малышке всего 3,5 месяца.
Иван Ургант снова доказал, что умение посмеяться над собой – его главная черта, и опубликовал фото в рубашке и семейных трусах.
Юлия Ковальчук поделилась эффектным и очень стильным образом в клетчатом пальто и с яркой помадой на губах, а заодно предупредила, что они с мужем Алексеем Чумаковым вовсе не начинают фермерскую карьеру.
Катерина Шпица делится задорными фотографиями с весенней прогулки вместе с сыном, а Рита Дакота публикует милую фотографию своей дочки Мии в образе леопарда.
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич, Кати Варнавы, Веры Брежневой, Юлии Ковальчук, Маргариты Симоньян, Ивана Урганта, Риты Дакоты, Катерины Шпицы, Кристины Асмус, Светланы Лободы, Лизы Арзамасовой
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