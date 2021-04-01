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1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Кристина Асмус

Фото: @asmuskristina

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус показала подписчикам честное фото, без макияжа, фильтров, и, судя по всему, без одежды – актриса лежит в ванне. Асмус решила проверить, сколько лайков соберёт это ее фото.

Светлана Лобода огорчила своих поклонников – ближайшие концерты отменяются, а сама певица уходит на карантин, у нее подтвердился коронавирус.

Лиза Арзамасова поздравила подписчиков с 1 апреля и показала отличную фигуру в стильном образе – белой майке и юбке, и интересных сапожках.

Катя Варнава поздравила с днём рождения Сергея Лазарева, который родился 1 апреля, и, за неимением более подходящей фотографии, опубликовала забавный коллаж.

Вера Брежнева показала на фото свои пышные длинные волосы и огорчила поклонников, заявив, что собирается коротко стричься.

Маргарита Симоньян опубликовала забавную архивную фото – газетную вырезку со времен работы в краснодарской телекомпании.

Анна Хилькевич показала очень милое и трогательное архивное видео со своей младшей дочерью Машенькой – на видео малышке всего 3,5 месяца.

Иван Ургант снова доказал, что умение посмеяться над собой – его главная черта, и опубликовал фото в рубашке и семейных трусах.

Юлия Ковальчук поделилась эффектным и очень стильным образом в клетчатом пальто и с яркой помадой на губах, а заодно предупредила, что они с мужем Алексеем Чумаковым вовсе не начинают фермерскую карьеру.

Катерина Шпица делится задорными фотографиями с весенней прогулки вместе с сыном, а Рита Дакота публикует милую фотографию своей дочки Мии в образе леопарда.

Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич, Кати Варнавы, Веры Брежневой, Юлии Ковальчук, Маргариты Симоньян, Ивана Урганта, Риты Дакоты, Катерины Шпицы, Кристины Асмус, Светланы Лободы, Лизы Арзамасовой

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