1-9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @samoylovaoxana / Instagram
Большие праздничные выходные многие звездные семьи предпочли провести в кругу самых близких, а многие из них предпочли уехать из холодной Москвы в жаркое лето. Так, многие звезды решили посетить Мальдивы. На острова поехали Ксения Бородина с семьей, Ольга Бузова с Давидом Манукяном, Дима Билан и многие другие. Все знаменитости не скупятся на фотографии и охотно выкладывают их в свои социальные сети.
Отдых в Дубае предпочли другие звезды. Анастасия Решетова, Наталья Рудова и Ксения Шипилова отметили Новый год уже там. А вот позднее к ним присоединились и Тимати и Егор Крид, Настасья Самбурская и семья Оксаны Самойловой и Джигана в полном составе. Селебрити классно проводят время и делятся фотографиями в Instagram.
Ксения Собчак с Константином Богомоловым отправились в Санкт-Петербург и отлично провели там время.
Регина Тодоренко, Влад Топалов, Рита Дакота и Влад Соколовский провели каникулы на сказочном острове Бали. Там же, кстати, отдыхает сейчас и Айза с детьми и рэпер Гуф.
Как провели праздничные выходные остальные звезды, вы можете увидеть на фотографиях, которые мы прикрепили специально для вас выше.
А как вы проводите новогодние каникулы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: Instagram
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