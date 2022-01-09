1-9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova/Instagram
Лиза Арзамасова и Илья Авербух улетели кататься на лыжах в Узбекистан. Супруги занялись активным отдыхом, но успели также прогуляться по Ташкенту и примерить национальные головные уборы. Актриса отметила, что встретила в столице много прекрасных людей: «Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!»
Ксения Бородина, как и многие другие звезды, предпочла зиме теплые пляжи Мальдивских островов, куда отправилась вместе с дочерьми и подругами. По слухам, новый возлюбленный ведущей тоже составил компанию семье.
Ксения Собчак приехала отдыхать в Куршевель, где встретила Григория Лепса. Ведущая не растерялась и спела дуэтом с недавно разведенным артистом.
Дочь Леры Кудрявцевой Маша отправилась вместе со звездной мамой в Арабские Эмираты. Ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала трогательное фото 3-летней дочери, которой очень нравится проводить время в бассейне.
Сергей Лазарев предпочел изысканным курортам хорошо знакомую многим Турцию. Там точно не встретишь на улице привычные звездные лица.
Кристина Асмус передает подписчикам привет из солнечного Дубая и делает комплимент бизнесу своего экс-мужа Гарика Харламова. Актриса призналась, что хот-доги в Эмиратах очень вкусные, но в новой закусочной комика намного лучше. «Самая дорогая реклама в моем инстаграм. За 50% совместно нажитого», — пошутила Асмус.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля тоже отправились в отпуск в ОАЭ и наслаждаются солнцем и пляжным отдыхом. «Дождались дубайского солнышка, греемся», — подписала семейный кадр гимнастка.
Ольга Бузова последовала примеру Григория Лепса и Ксении Собчак и прекрасно проводит время в Куршевеле. Ведущая активно катается на лыжах и позирует в ярком комбинезоне, вместо того чтобы подпевать холостому Лепсу.
Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают в холодном Петербурге. Супруги посетили соседние города Ленинградской области и несколько храмов. «Побывали в Пушкине и не обошли стороной храм Софийский, и такой день солнечный и благостный», — написала актриса.
Филипп Киркоров посвящает все свое свободное время детям и тоже планирует лететь на отдых. Но основные праздники Новый год и Рождество поп-король встретил в семейном кругу около новогодней елки в большом загородном доме.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми прилетели в одно из своих любимых мест. Певица не рассказала, где именно отдыхает звездное семейство, но отметила, что летели они туда целый день.
Известная российская теннисистка Мария Шарапова делится теплыми кадрами с Карибских островов. Спортсменка решила правильно начать свой год, отправившись в отдаленное и уединенное место.
Нино Нинидзе и Максим Виторган наслаждаются обществом друг друга и отдыхают в Ярославской области. Влюбленным так хорошо вместе, что совершенно неважно, где они находятся — на Мальдивах или в Переславле-Залесском.
Екатерина Стриженова провела каникулы на берегу океана в компании супруга. Ведущая призналась, что вплоть до вылета не знала, что отправится на отдых. Александр Стриженов решил порадовать любимую жену и увез ее греться на солнце.
Недавно ставшая мамой второй раз певица Нюша вместе с супругом находится в Дубае. Звезда поздравила подписчиков с праздниками ярким семейным портретом.
Никита Пресняков заметно отличился от остальных звезд и отправился в морозный Нью-Йорк. Артист гуляет по мегаполису и останавливается выпить кофе и перекусить в уличных кафе.
Ольга Орлова тоже решила весьма необычно провести отпуск и полетела в Антарктику, чтобы насладиться обществом пингвинов. «Пингвины производят неизгладимое впечатление. Особенно когда их так много. Эти черно-белые красавцы меня точно не вспомнят, а вот они в моем сердце навсегда!» — поделилась эмоциями ведущая.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми отдыхают в Мексике и не перестают радовать подписчиками солнечными фото. Блогер призналась, что с большим семейством уже случилось несколько маленьких неудач, но в целом они счастливы отмечать Новый год и каникулы в новом месте.
Фото и видео: Instagram