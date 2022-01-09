1-9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Арзамасова и Илья Авербух улетели кататься на лыжах в Узбекистан. Супруги занялись активным отдыхом, но успели также прогуляться по Ташкенту и примерить национальные головные уборы. Актриса отметила, что встретила в столице много прекрасных людей: «Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!»

Ксения Бородина, как и многие другие звезды, предпочла зиме теплые пляжи Мальдивских островов, куда отправилась вместе с дочерьми и подругами. По слухам, новый возлюбленный ведущей тоже составил компанию семье.

Ксения Собчак приехала отдыхать в Куршевель, где встретила Григория Лепса. Ведущая не растерялась и спела дуэтом с недавно разведенным артистом.