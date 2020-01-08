1-8 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Наталья Водянова поделилась праздничной атмосферой и радостной новостью: «Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко и я верю, оно предвещает все хорошее что случится в НАШЕМ семейном гнездышке. Желаем всем Рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви».
Юлия Ковальчук показала, как проходили праздники в ее семье:
Семейное видео опубликовал и Игорь Крутой:
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Как приятно начинать 2020 с поездки к маме! Как здОрово встретиться с внуками моей сестры - Машей и Яшей! Собраться вместе и поздравить маму, бабушку и уже прабабушку с Новым годом! Как хорошо, когда есть большая семья и звучит весёлый детский смех! Как хорошо, когда есть Мама! С Новым Годом, друзья! Пусть у всех как можно дольше будет дорога к Маме! #мама #семья #бабушка #дети #внуки
Екатерина Вилкова тоже делилась уютными фотографиями с близкими.
Асмус Кристина показала, как нарядилась ее дочь на Рождество и как давала клятву Деду Морозу:
Алексей Ягудин показал, как поют его дети:
Владимир Кузьмин похвастался самым необычным подарком. Анна Нетребко — забавными тапочками. Дэвид Бекхэм показал уютное фото с детьми. Оксана Воеводина поделилась самыми приятными моментами минувшего года:
Наталья Подольская рассказала о романтике в своей жизни: «Как же круто иногда только вдвоем! Это действительно подарок на Рождество. Приглашу его сегодня в ресторан. Или он меня».
Игорь Верник поделился радостью: «Сходили семьей @gr_vernik @vadim_vernik @emilvernik на "Ревизора" в театр Олега Табакова. Восторг и восторжествование Машкова! Какое счастье, Володя, что ты вернулся на сцену!»
Евгений Цыганов показал черно-белое фото с мамой, и все сравнили ее с Фаиной Раневской. Татьяна Буланова показала архивное фото: «Фотографироваться не любила с самого детства, но это фото даже в детстве, считала очень удачным. Здесь мне 6 лет и эту фотосессию я хорошо помню».
Павел Воля показал фото с дочерью с горнолыжного курорта: «Моя чемпионка!!! Чемпионка меня!!!» Дочь Кети Топурии тоже встала на горные лыжи.
Светлана Зейналова рассказала о поездке в Барселону с дочками: «Мы прекрасно съездили! Я готова лететь с ними дальше! Зря я не доверяю своим детям, они лучше и умнее, чем я».
Юлия Меньшова с семьей отправилась в путешествие по Нормандии. Юлия Пересильд с детьми побывала в Пскове. Леонид Агутин съездил в Сочи.
Равшана Куркова делилась яркими фото и видео с Бали. Алена Хмельницкая — тоже:
Светлана Устинова — передавала приветы с острова Сен-Барт в Карибском море. Николай Басков — тоже:
Олеся Судзиловская отдыхала в горах. Ольга Шелест — тоже поделилась снежной фотографией: «Ненакрашенная. Страшная. Довольная. Сезон 2020 открыт».
Ольга Орлова — в Тайланде. Катерина Шпица — во Вьетнаме:
Филипп Киркоров тоже поделился необычным видео с отдыха:
«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти "как год встретишь, так и проведешь", но если хотя бы немного будет похоже, будет круто», — поделилась счастьем Елизавета Боярская.
Иван Ургант экспериментирует с выбритыми висками (мы не верим и думаем, что это — фотошоп).
Фото и видео: instagram
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