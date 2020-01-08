1-8 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская рассказала о романтике в своей жизни: «Как же круто иногда только вдвоем! Это действительно подарок на Рождество. Приглашу его сегодня в ресторан. Или он меня».

Игорь Верник поделился радостью: «Сходили семьей @gr_vernik @vadim_vernik @emilvernik на "Ревизора" в театр Олега Табакова. Восторг и восторжествование Машкова! Какое счастье, Володя, что ты вернулся на сцену!»

Евгений Цыганов показал черно-белое фото с мамой, и все сравнили ее с Фаиной Раневской. Татьяна Буланова показала архивное фото: «Фотографироваться не любила с самого детства, но это фото даже в детстве, считала очень удачным. Здесь мне 6 лет и эту фотосессию я хорошо помню».

Павел Воля показал фото с дочерью с горнолыжного курорта: «Моя чемпионка!!! Чемпионка меня!!!» Дочь Кети Топурии тоже встала на горные лыжи.

Светлана Зейналова рассказала о поездке в Барселону с дочками: «Мы прекрасно съездили! Я готова лететь с ними дальше! Зря я не доверяю своим детям, они лучше и умнее, чем я».

Юлия Меньшова с семьей отправилась в путешествие по Нормандии. Юлия Пересильд с детьми побывала в Пскове. Леонид Агутин съездил в Сочи.

Равшана Куркова делилась яркими фото и видео с Бали. Алена Хмельницкая — тоже: