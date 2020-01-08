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1-8 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Фото из Instagram Натальи Подольской

О том, как прошли каникулы звезд, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова поделилась праздничной атмосферой и радостной новостью: «Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко и я верю, оно предвещает все хорошее что случится в НАШЕМ семейном гнездышке. Желаем всем Рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви».

Юлия Ковальчук показала, как проходили праздники в ее семье:

Семейное видео опубликовал и Игорь Крутой:

Екатерина Вилкова тоже делилась уютными фотографиями с близкими.

Асмус Кристина показала, как нарядилась ее дочь на Рождество и как давала клятву Деду Морозу:

Алексей Ягудин показал, как поют его дети:

Владимир Кузьмин похвастался самым необычным подарком. Анна Нетребко — забавными тапочками. Дэвид Бекхэм показал уютное фото с детьми. Оксана Воеводина поделилась самыми приятными моментами минувшего года:

Наталья Подольская рассказала о романтике в своей жизни: «Как же круто иногда только вдвоем! Это действительно подарок на Рождество. Приглашу его сегодня в ресторан. Или он меня».

Игорь Верник поделился радостью: «Сходили семьей @gr_vernik @vadim_vernik @emilvernik на "Ревизора" в театр Олега Табакова. Восторг и восторжествование Машкова! Какое счастье, Володя, что ты вернулся на сцену!»

Евгений Цыганов показал черно-белое фото с мамой, и все сравнили ее с Фаиной Раневской. Татьяна Буланова показала архивное фото: «Фотографироваться не любила с самого детства, но это фото даже в детстве, считала очень удачным. Здесь мне 6 лет и эту фотосессию я хорошо помню».

Павел Воля показал фото с дочерью с горнолыжного курорта: «Моя чемпионка!!! Чемпионка меня!!!» Дочь Кети Топурии тоже встала на горные лыжи.

Светлана Зейналова рассказала о поездке в Барселону с дочками: «Мы прекрасно съездили! Я готова лететь с ними дальше! Зря я не доверяю своим детям, они лучше и умнее, чем я».

Юлия Меньшова с семьей отправилась в путешествие по Нормандии. Юлия Пересильд с детьми побывала в Пскове. Леонид Агутин съездил в Сочи.

Равшана Куркова делилась яркими фото и видео с Бали. Алена Хмельницкая — тоже:

Светлана Устинова — передавала приветы с острова Сен-Барт в Карибском море. Николай Басков — тоже:

Олеся Судзиловская отдыхала в горах. Ольга Шелест — тоже поделилась снежной фотографией: «Ненакрашенная. Страшная. Довольная. Сезон 2020 открыт».

Ольга Орлова — в Тайланде. Катерина Шпица — во Вьетнаме:

Филипп Киркоров тоже поделился необычным видео с отдыха:

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти "как год встретишь, так и проведешь", но если хотя бы немного будет похоже, будет круто», — поделилась счастьем Елизавета Боярская.

Иван Ургант экспериментирует с выбритыми висками (мы не верим и думаем, что это — фотошоп).

Фото и видео: instagram

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