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1,6 млн долларов за пост: звезды с самыми дорогими публикациями в Instagram

Зарубежные знаменитости, которые больше всего денег получают за рекламу в социальной сети – в нашей подборке.
Криштиану Роналду

Как известно, публикации в Instagram могут хорошо оплачиваться, если у человека большое количество подписчиков и тем более известность на весь мир.

На первом месте в рейтинге знаменитостей, которые дороже всего продают рекламные публикации на своих официальных страницах – португальский футболист Криштиану Роналду. Стоимость одного поста 1,6 млн долларов. Он же является человеком с самым большим количеством подписчиков. За успехами спортсмена и редкими кадрами из личной жизни следят 309 млн человек.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Криштиану Роналду

Фото: @cristiano/Instagram

На втором месте оказался американский актер Дуэйн Джонсон. Публикацию на его странице можно купить за 1,52 млн.

Дуэйн "Скала" Джонсон с дочками

Третье место занимает певица Ариана Гранде. Звезда получает 1,51 млн.

Косметический магнат и младшая из семейства Кардашьян-Дженнер берет за рекламу в Instagram 1,49 млн.

На 200 тысяч меньше получает американская певица Селена Гомес.

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: @selenagomez/Instagram

1,42 млн зарабатывает за каждую рекламную публикацию старшая сестра Кайли Дженнер и бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян.

Звезда аргентинского футбола Лионель Месси тоже берет хорошие деньги за пост – 1,17 млн.

Купить рекламу у Бейонсе можно за меньшую сумму. Рекламная публикация у певицы стоит 1,15 млн.

Поп-исполнитель Джастин Бибер оценивает пост в 1,11 млн.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер

Фото: @justinbieber/Instagram

На последнем месте расположилась одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире – Кендалл Дженнер. Заказать у нее рекламу можно за 1,05 млн.

Фото и видео: Instagram

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