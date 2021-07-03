1,6 млн долларов за пост: звезды с самыми дорогими публикациями в Instagram
Как известно, публикации в Instagram могут хорошо оплачиваться, если у человека большое количество подписчиков и тем более известность на весь мир.
На первом месте в рейтинге знаменитостей, которые дороже всего продают рекламные публикации на своих официальных страницах – португальский футболист Криштиану Роналду. Стоимость одного поста 1,6 млн долларов. Он же является человеком с самым большим количеством подписчиков. За успехами спортсмена и редкими кадрами из личной жизни следят 309 млн человек.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @cristiano/Instagram
На втором месте оказался американский актер Дуэйн Джонсон. Публикацию на его странице можно купить за 1,52 млн.
Третье место занимает певица Ариана Гранде. Звезда получает 1,51 млн.
Косметический магнат и младшая из семейства Кардашьян-Дженнер берет за рекламу в Instagram 1,49 млн.
На 200 тысяч меньше получает американская певица Селена Гомес.
Фото: @selenagomez/Instagram
1,42 млн зарабатывает за каждую рекламную публикацию старшая сестра Кайли Дженнер и бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян.
Звезда аргентинского футбола Лионель Месси тоже берет хорошие деньги за пост – 1,17 млн.
Купить рекламу у Бейонсе можно за меньшую сумму. Рекламная публикация у певицы стоит 1,15 млн.
Поп-исполнитель Джастин Бибер оценивает пост в 1,11 млн.
Фото: @justinbieber/Instagram
На последнем месте расположилась одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире – Кендалл Дженнер. Заказать у нее рекламу можно за 1,05 млн.
Фото и видео: Instagram
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