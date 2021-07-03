1,6 млн долларов за пост: звезды с самыми дорогими публикациями в Instagram

Как известно, публикации в Instagram могут хорошо оплачиваться, если у человека большое количество подписчиков и тем более известность на весь мир.

На первом месте в рейтинге знаменитостей, которые дороже всего продают рекламные публикации на своих официальных страницах – португальский футболист Криштиану Роналду. Стоимость одного поста 1,6 млн долларов. Он же является человеком с самым большим количеством подписчиков. За успехами спортсмена и редкими кадрами из личной жизни следят 309 млн человек.