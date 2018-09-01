1-2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Дайнеко наелась таежной черники и брусники, а семья Евгения Плющенко похвасталась грибным «уловом». Фигурист с супругой и сыном провели выходные в лесу и набрали несколько корзин грибов.
Игорь Верник поделился фотографией с коллегами с открытия нового театрального сезона в МХТ. Надежда Бабкина открыла музей: «Открыли музей кукол и запустили новую детскую программу "Бабкины сказки"! В начале мероприятия выступила прекрасная фолк-группа "Россияне" - молодые, звонкие ребята. Отдельное спасибо тем, кто принес новые экспонаты для коллекции музея: Ренат Ибрагимов привез татарскую куклу, а Лариса Картавцева подарила куклу-гимнастку!».
Многие звезды побывали вчера на семинаре всемирно известного коуча Тони Роббинса. Среди зрителей семинара Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Полина и Дмитрий Дибровы. А Мария Погребняк не попала к Роббинсу, потому что перепутала время: «Психанула🙈 Когда у тебя два випа на Тони Роббинса, а ты перепутала время🤦🏼♀️ ».
Образование и воспитание ребёнка - родители должны начинать с себя! ⠀ Чем мы с мужем и занимались сегодня. ⠀ Для меня Новый год начинается не с елки, а с 1 сентября. Видимо, живу по старому календарю 😂 ⠀ За отдых силы аккумулируются. Было достаточно летнего времени для раздумий и постановки задач, а сегодняшний день с Тони укрепил наши стремления. ⠀ По сути, нового для себя мы мало услышали. Выступление было построено на невероятной энергии и умении «прокачать» аудиторию. Как говориться, держать за одно место 😇 Но, сам вид этого человека наводит на мысли 💭 о необходимом развитии. Заставляет вспомнить важные законы успеха, которые не используются в повседневности. ⠀ Аллан Пиз произвёл более ощутимое впечатление. Вот как-то он ближе к людям. ⠀ Кстати, что-то остаётся неизменным в нашей жизни. Над воспитанием надо работать. Так спешили, что нарушили правила парковки🤦🏼♀️ Выходим, машины нет 👎🏻 Оба телефона сели 😂 Перешли через дорогу, поужинали, зарядились и отправились на поиски 🤪 ⠀ На штраф стоянке был длиннющий лимузин с бантиками и розочками😂 Живо представили, как его транспортировали и вдоволь насмеялись😂 Представьте и вы, выходят жених с невестой после фотосессии с достопримечательностями города, а машины нет... Романтика ❤️
К слову, сегодня отец Марии Погребняк отмечает день рождения и в честь праздника супруга футболиста поделилась архивными фото с родителями.
Мой любимый папочка❤️, я поздравляю тебя с Днём Рождения! Ты для меня ВСЁ 🤗 я помню как ты меня везде и во всем поддерживал🤗 не дай Бог, если меня кто-то обидит 🙈🤦🏼♀️ лучше им сразу бежать из страны😂 Как мы с тобой гуляли по парку Сокольники, а потом заходили в шашлычную🙈 детям мороженое, взрослым пиво😂😂😂😂😂 Я тебя и маму просто обожаю и безумно люблю❤️ Сделаю все, чтобы вы были самыми счастливыми
Тутта Ларсен гордится дочерью Марфой: «Итак, это официально и бесповоротно. Марфа Колоскова - лучшая юная телеведущая 2018 года согласно выбору зрителей Канала Карусель! Абсолютно честно и независимо от маминых регалий тысячи детей проголосовали онлайн за нашу Марфушу. И я с ними абсолютно согласна. Когда она впервые вошла в кадр, сразу стало очевидно: это ее стихия. Помимо природной харизмы и обаяния, она объективно обладает навыками телепрофессионала. Не боится камеры, чувствует кадр, отлично работает с текстом. Она большая труженица и заслужила это признание на все 100%. Моя талантливая чудесная девочка. Одно грустно: как быстро она растет...Спасибо всем, кто за нас голосовал!».
Максим Виторган вернулся в зал после отпуска, а Надежда Оболенцева показала, как тренируется Светлана Бондарчук.
В честь Дня знаний многие звезды показали свои школьные фотографии, Оксана Фандера опубликовала архивное фото своих детей — Ивана и Лизы Янковских.
Лена Перминова отметила день рождения.
Фото: instagram