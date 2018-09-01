1-2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тутта Ларсен гордится дочерью Марфой: «Итак, это официально и бесповоротно. Марфа Колоскова - лучшая юная телеведущая 2018 года согласно выбору зрителей Канала Карусель! Абсолютно честно и независимо от маминых регалий тысячи детей проголосовали онлайн за нашу Марфушу. И я с ними абсолютно согласна. Когда она впервые вошла в кадр, сразу стало очевидно: это ее стихия. Помимо природной харизмы и обаяния, она объективно обладает навыками телепрофессионала. Не боится камеры, чувствует кадр, отлично работает с текстом. Она большая труженица и заслужила это признание на все 100%. Моя талантливая чудесная девочка. Одно грустно: как быстро она растет...Спасибо всем, кто за нас голосовал!».