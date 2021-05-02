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1-2 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анастасия Решетова с сыном

Фото: @volkonskaya.reshetova

О том, как звезды првели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Решетова хвастается своим красавчиком-сыном – Ратмир, по ее словам, как раз тот типаж мужчин, который в ее вкусе.

Екатерина Вилкова и ее супруг Илья Любимов отмечают 10-летнюю годовщину свадьбы. «Полет нормальный», – резюмирует актриса.

Мирослава Карпович отмечает 1 мая на природе, в сказочной обстановке – актриса сидит на краю колодца.

Наталья Подольская завершает свой отдых на Мальдивах и поздравляет всех поклонников со светлым праздником Пасхи.

Яна Рудковская в честь праздника Светлой Пасхи показала поближе своего младшего сына Арсения.

Молодые родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с юмором рассказали о «счастье материнства» и поделились забавным видео с синяками под глазами после бессонных ночей.

Юлия Барановская с сыновьями отправилась в отпуск – и делится фото из аэропорта. Как и положено, все носят маски.

Дмитрий Маликов поздравил поклонников с праздниками вместе со своей дочерью Стефанией и опубликовал трогательное совместное фото.

Ксения Бородина отмечает праздники в Дубае – и привычно защищается от подписчиков, которые упрекают ее в том, что она слишком много отдыхает.

Егор Кончаловский поделился радостным событием – на праздники к нему в гости приехала дочь Мария.

Невестка Валерии Лиана Шульгина показала трогательную прогулку со своей маленькой дочерью Селин – по дороге дамам встретились козы.

Фото: Instagram Валерия Меладзе, Дмитрия Маликова, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Юлии Барановской, Егора Кончаловского, Лианы Шульгиной, Анастасии Решетовой, Мирославы Карпович, Наталии Подольской, Екатерины Вилковой

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