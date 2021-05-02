1-2 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова хвастается своим красавчиком-сыном – Ратмир, по ее словам, как раз тот типаж мужчин, который в ее вкусе.

Екатерина Вилкова и ее супруг Илья Любимов отмечают 10-летнюю годовщину свадьбы. «Полет нормальный», – резюмирует актриса.

Мирослава Карпович отмечает 1 мая на природе, в сказочной обстановке – актриса сидит на краю колодца.

Наталья Подольская завершает свой отдых на Мальдивах и поздравляет всех поклонников со светлым праздником Пасхи.

Яна Рудковская в честь праздника Светлой Пасхи показала поближе своего младшего сына Арсения.

Молодые родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с юмором рассказали о «счастье материнства» и поделились забавным видео с синяками под глазами после бессонных ночей.