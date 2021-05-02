1-2 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова хвастается своим красавчиком-сыном – Ратмир, по ее словам, как раз тот типаж мужчин, который в ее вкусе.
Екатерина Вилкова и ее супруг Илья Любимов отмечают 10-летнюю годовщину свадьбы. «Полет нормальный», – резюмирует актриса.
Мирослава Карпович отмечает 1 мая на природе, в сказочной обстановке – актриса сидит на краю колодца.
Наталья Подольская завершает свой отдых на Мальдивах и поздравляет всех поклонников со светлым праздником Пасхи.
Яна Рудковская в честь праздника Светлой Пасхи показала поближе своего младшего сына Арсения.
Молодые родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с юмором рассказали о «счастье материнства» и поделились забавным видео с синяками под глазами после бессонных ночей.
Юлия Барановская с сыновьями отправилась в отпуск – и делится фото из аэропорта. Как и положено, все носят маски.
Дмитрий Маликов поздравил поклонников с праздниками вместе со своей дочерью Стефанией и опубликовал трогательное совместное фото.
Ксения Бородина отмечает праздники в Дубае – и привычно защищается от подписчиков, которые упрекают ее в том, что она слишком много отдыхает.
Егор Кончаловский поделился радостным событием – на праздники к нему в гости приехала дочь Мария.
Невестка Валерии Лиана Шульгина показала трогательную прогулку со своей маленькой дочерью Селин – по дороге дамам встретились козы.
Фото: Instagram Валерия Меладзе, Дмитрия Маликова, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Юлии Барановской, Егора Кончаловского, Лианы Шульгиной, Анастасии Решетовой, Мирославы Карпович, Наталии Подольской, Екатерины Вилковой
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