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1-2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Владимиа Преснякова

Как звезды провели первые выходные лета — читайте в нашем дайджесте.

Владимир Пресняков показал нежное фото с женой: «ТУСЕНЬКА ТАКОЙ ДЕНЬ МЫ С ТОБОЙ ЗАПОМНИМ НАВСЕГДА 😄😄😄Люблю Тебя».

Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией: она с мужем и детьми отдыхают в Майами.

Джорджина Родригес сфотографировалась с детьми Криштиану Роналду у самолета: «Мы готовы».

Виктория Дайнеко переоделась в купальник: «Лето!»

Анна Седокова показала, как выглядит на даче: «Натуральное хозяйство ❤️»

Деми Мур восхитила поклонников фотографией без макияжа.

Глафира Тарханова развлекается на съемках: «КВАКАТЬ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ. 😂😂😂 не судите строго😉 Одинокая ...прогулка...когда люди разговаривают с телефоном, с невидимой аудиторией, посреди дороги, это уже норма, еще куда не шло, а тут вот дева в сарафане, то с телефоном, то с лягухами подКВАкивает🐸 я не могла с вами не поделиться😁больше не с кем».

«Кронштадт! Погода — сказка.... Эх, если бы еще и не работа... Но КИНО — это не работа, это в радость)... Хотя порой и тяжеловато... Всем хорошего настроения, Дорогие мои, Хорррошие», — поделился Сергей Безруков

Ирина Пегова проводит каникулы в столице Франции: «Сегодня такая жара в Париже что даже ОНА другая!»

Алена Свиридова наслаждается безлюдными пляжами: «Да, такие дикие места остались только в районе Керчи. #генеральскиепляжи пляжи позволяют почувствовать себя практически Индианой Джонсом».

«Мои цветы жизни», — поделилась Кристина Асмус.

Виктория Лопырева поделилась фотографией сына: «Bulatov junior 💚 Пусть будет просто #ДеньДетей».

Светлана Лобода показала беременное фото: «Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает».

Ксения Собчак показала сына за рулем авто: «Мы сруливаем!»

Беременная Хайди Клум отдыхает с женихом: «СЧАСТЛИВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ❤️»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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