1-2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков показал нежное фото с женой: «ТУСЕНЬКА ТАКОЙ ДЕНЬ МЫ С ТОБОЙ ЗАПОМНИМ НАВСЕГДА 😄😄😄Люблю Тебя».

Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией: она с мужем и детьми отдыхают в Майами.

Джорджина Родригес сфотографировалась с детьми Криштиану Роналду у самолета: «Мы готовы».

Виктория Дайнеко переоделась в купальник: «Лето!»

Анна Седокова показала, как выглядит на даче: «Натуральное хозяйство ❤️»

Деми Мур восхитила поклонников фотографией без макияжа.

Глафира Тарханова развлекается на съемках: «КВАКАТЬ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ. 😂😂😂 не судите строго😉 Одинокая ...прогулка...когда люди разговаривают с телефоном, с невидимой аудиторией, посреди дороги, это уже норма, еще куда не шло, а тут вот дева в сарафане, то с телефоном, то с лягухами подКВАкивает🐸 я не могла с вами не поделиться😁больше не с кем».