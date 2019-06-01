1-2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков показал нежное фото с женой: «ТУСЕНЬКА ТАКОЙ ДЕНЬ МЫ С ТОБОЙ ЗАПОМНИМ НАВСЕГДА 😄😄😄Люблю Тебя».
Виктория Бекхэм поделилась семейной фотографией: она с мужем и детьми отдыхают в Майами.
Джорджина Родригес сфотографировалась с детьми Криштиану Роналду у самолета: «Мы готовы».
Виктория Дайнеко переоделась в купальник: «Лето!»
Анна Седокова показала, как выглядит на даче: «Натуральное хозяйство ❤️»
Деми Мур восхитила поклонников фотографией без макияжа.
Глафира Тарханова развлекается на съемках: «КВАКАТЬ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ. 😂😂😂 не судите строго😉 Одинокая ...прогулка...когда люди разговаривают с телефоном, с невидимой аудиторией, посреди дороги, это уже норма, еще куда не шло, а тут вот дева в сарафане, то с телефоном, то с лягухами подКВАкивает🐸 я не могла с вами не поделиться😁больше не с кем».
«Кронштадт! Погода — сказка.... Эх, если бы еще и не работа... Но КИНО — это не работа, это в радость)... Хотя порой и тяжеловато... Всем хорошего настроения, Дорогие мои, Хорррошие», — поделился Сергей Безруков
Ирина Пегова проводит каникулы в столице Франции: «Сегодня такая жара в Париже что даже ОНА другая!»
Алена Свиридова наслаждается безлюдными пляжами: «Да, такие дикие места остались только в районе Керчи. #генеральскиепляжи пляжи позволяют почувствовать себя практически Индианой Джонсом».
«Мои цветы жизни», — поделилась Кристина Асмус.
Виктория Лопырева поделилась фотографией сына: «Bulatov junior 💚 Пусть будет просто #ДеньДетей».
Светлана Лобода показала беременное фото: «Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает».
Ксения Собчак показала сына за рулем авто: «Мы сруливаем!»
Беременная Хайди Клум отдыхает с женихом: «СЧАСТЛИВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ❤️»
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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