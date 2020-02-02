1-2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка показала фотографии с праздника маэстро. «Юбилей прекрасного и невероятно талантливого человека, Дмитрия Маликова! Любимец фортуны, молодой, красивый, потрясающе счастливый человек, окруженный любовью, родителями, детьми и любимой женой! Такая искренняя теплота его творчества передается и нам, его поклонникам! Только самого светлого, доброго и лучшего: долгих лет жизни, бесконечного здоровья, огромного счастья, процветания и творческих успехов, хочется пожелать в твой день! Оставайся всегда таким же ещё как минимум на 50!», — написала Татьяна Навка.