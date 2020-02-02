1-2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Нюша сделала фотографию с сестрой Марией, которую видит редко из-за их плотных рабочих графиков. «Малышка решила сделать селфи, дабы запомнить, как выглядит тетя, которая пообещала отныне приезжать почаще... Олимпийские чемпионы они такие», — написала артистка.
Стеша Маликова показала радостное видео с празднования 50-летнего юбилея Дмитрия Маликова.
Татьяна Навка показала фотографии с праздника маэстро. «Юбилей прекрасного и невероятно талантливого человека, Дмитрия Маликова! Любимец фортуны, молодой, красивый, потрясающе счастливый человек, окруженный любовью, родителями, детьми и любимой женой! Такая искренняя теплота его творчества передается и нам, его поклонникам! Только самого светлого, доброго и лучшего: долгих лет жизни, бесконечного здоровья, огромного счастья, процветания и творческих успехов, хочется пожелать в твой день! Оставайся всегда таким же ещё как минимум на 50!», — написала Татьяна Навка.
Мария Кожевникова поделилась видео с фотосессии. «За кадром... Однозначно, 21 век — это век фотошопа, иллюзий, обманчивых стандартов, но правильно выставленный свет и настроение позволяют обходиться по старинке», — подписала актриса видео.
Виктория Бекхэм показала свою детскую фотографию. «Я была спортивной с самого раннего детство. Кто из младших Бекхэмов похож на меня больше всего?», — спросила Виктория подписчиков.
Саша Савельева, ставшая мамой меньше года назад, показала, как приходит в форму после родов.
Владимир Кристовский порадовался успехам дочери, которая уже стала фотографом и сделала портрет отца.
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Моя дочь @jasminkristovskaya ❤️теперь фотограф..я ,соответственно ,модель) Ее рабочий аккаунт @kristovskaya_ph Да..и ,кстати, как мне серьга??..я когда-то носил серьги в обоих ушах,что было довольно необычно для Нн тех лет)в драке одну потерял...и стал носить одну)))..потом и ее вытащил..вообще помню это не очень удобно,особенно если занимаешься боксом..все время снимать одевать)) Вот думаю ,может, снова проколоть? И так ..по большим праздникам щеголять вот таким?))Что скажете?
Светлана Лобода традиционно похвалилась идеальной фигурой во время отпуска на берегу океана; Катерина Шпица показала, как ездила на лошади также на берегу океана во время отдыха, а после возвращалась в самолете домой. Счастливая Валерия опубликовала свой красивый портрет перед отправлением на гастроли в Самару. А дочь певицы Славы поделилась селфи на фоне солнечной Ниццы. А дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская поделилась портретом с любимой кошкой.
Фото: Instagram
В Instagram 7-летнего Саши Плющенко появились фотографии с подарками, которые ему вручили после выступления в Токио.
А звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала, как делает уроки с дочерью.
Сын Анфисы Чеховой пожелал ее подписчиками много радости и сладостей.
Дмитрий Дибров поделился с подписчиками фотографией с Лолитой Милявской, назвав ее яркой. Мария Горбань показала, как следит за собой в отпуске. Марина Александрова опубликовала закатный кадр из Нью-Йорка, а Юлия Савичева показала подписчикам, какой торт испекла для мужа-именинника.
Фото: Instagram
Марина Газманова провела выходные в танцевальном зале. «Вспомнит ли тело, не забыли ли ноги, не подведут ли каблучки после большого перерыва и танцев только на песке босыми ногами? И что скажет мужО, когда его, по версии одной подписчицы веселой, топатушки, вызвали столько восторгов в Сети , не начнет ли он грозно убирать конкурентов с танцпола великий и могучий ГазMAN? Вот сколько вопросов, но пока он спит, я тихонечко на носочках собрала сумку и на тренировку...», — написала Марина.
Лера Кудрявцева опубликовала в сториз милое видео с дочкой Машей.
Актер Евгений Цыганов поделился с подписчиками редкой фотографией с женой Юлией Снигирь.
Фото и видео: Instagram
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