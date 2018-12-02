1-2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вчера, 1 декабря, зима официально вступила в свои права, поэтому многие звезды поздравили подписчиков с началом нового сезона и, по совместительству, последнего месяца текущего года.
С Первым днём зимы! Ура! Обожаю зиму! Можно кататься на санках, если ты маленький, можно обниматься весь день по большой любви. Ещё зимой я родилась и это я тоже очень люблю. Зимой холодно, боишься выходить на улица и иногда так тихо и славно можно посидеть дома с книжкой. А ещё я очень люблю принимать гостей зимой, испечь тыквенный пирог и смотреть, как они вкусно его съедают. Я это делала пару раз, но мне очень нравится. К зиме прикладываю любимое стихотворение Иосифа Бродского: если зима вам надоест -выучите его и читайте наизусть. ❄️ Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это - города, человеков, но для начала зелень. Стану спать не раздевшись или читать с любого места чужую книгу, покамест остатки года, переходят в положенном месте асфальт. Свобода - это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза, и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. 📸 @maripulya
Софи Кальчева побывала в музее мадам Тюссо в Лондоне, а Дмитрий Исхаков «доигрался»: «Доигрался. В футбол. А ведь жена говорила, чтоб с парашютом не прыгал, на моцике не гонял и в футбол с пацанами не играл. Ослушался я мудрую женщину. И вот страдаю с трещиной в ребре. Поделом мне. А вы слушаетесь своих женщин? Женщины самые мудрые. Вуман пауэр!».
Эмин Агаларов показал видео с празднования дня рождения своих сыновей.
Алла Довлатова, Катерина Шпица и Наталья Штурм провели спортивные выходные. Юлия Началова поздравила дочь с 12-летием, а старшей дочке Елены Подкаминской исполнилось 8 лет.
«Лучшее, что родители могут подарить ребенку — это братья и сестры», — считает Лиза Пескова.
Лучшее, что родители могут подарить ребёнку - это братья и сестры. У меня большая семья и, просыпаясь каждый день - это первое, о чем я думаю и благодарю жизнь за то, что они у меня есть. Когда родился Мика, я, конечно не понимала, какое это счастье, и когда ему было года 3, мы начали драться. Причём довольно сильно, чуть не до шрамов. Мы подставляли друг друга, сдавали и т.п. Дени вообще со мной не общался лет до 7 😂Сейчас ему 10, и мы с ним настоящие друзья. Вообще, родственники - мои лучшие друзья. Я вижусь со всеми не так часто, как хотелось бы, и несмотря на то, что у нас все с детства в разъездах, и жить отдельно я начала довольно рано, мне до сих пор не хватает семьи. Сегодня утром я увидела у мамы @zazerkatye пост о «клубе добряков» @masha_subanta и хочу поделиться с вами сайтом www.dobryaki.ru, на котором вы можете выбрать тяжело больных детей, связаться с их родителями и отправить подарок на Новый год! Фондов, страниц в Инстаграме и других организаций много...Если каждый, несмотря на негатив сегодняшнего мира, собственные проблемы и настроение, решит сделать что-то хорошее для другого - мир со скоростью улитки, но начнёт становится лучше, (да и настроение поднимется и у вас и у того, кому вы помогли) ❤️ И вообще, мне кажется, дарить приятнее, чем получать...Продуктивной всем недели! Проводите больше времени с семьей! @peskov_mika
Анастасия Волочкова вновь интригует подписчиков своим возлюбленным: «Когда любимый рядом и в творческий момент репетиции, забегая в балетный зал поддержать, обнять и заглянув в глаза, посмотреть в душу… По-прежнему не могу показать его лицо, потому что от его красоты и сексуальности многих надолбленных и злых теть может переклинить… А я берегу их нервы, принимая пока на себя удар желчи и ушаты завистливых истеричных комментов. Завидуйте молча, а мы отдохнем и порадуемся друг другу».
Рома Зверь опубликовал фотографии со своей прогулки по Смоленску.
Настасья Овечкина поделилась забавным семейным видео.
В семье Николая Валуева произошло прибавление.
Мария Погребняк поздравила родителей с годовщиной свадьбы.
Алексей Ягудин примерил на себя роль шекспировской Джульетты.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Текст: Наталья Емельянова