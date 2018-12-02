1-2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лучшее, что родители могут подарить ребёнку - это братья и сестры. У меня большая семья и, просыпаясь каждый день - это первое, о чем я думаю и благодарю жизнь за то, что они у меня есть. Когда родился Мика, я, конечно не понимала, какое это счастье, и когда ему было года 3, мы начали драться. Причём довольно сильно, чуть не до шрамов. Мы подставляли друг друга, сдавали и т.п. Дени вообще со мной не общался лет до 7 😂Сейчас ему 10, и мы с ним настоящие друзья. Вообще, родственники - мои лучшие друзья. Я вижусь со всеми не так часто, как хотелось бы, и несмотря на то, что у нас все с детства в разъездах, и жить отдельно я начала довольно рано, мне до сих пор не хватает семьи. Сегодня утром я увидела у мамы @zazerkatye пост о «клубе добряков» @masha_subanta и хочу поделиться с вами сайтом www.dobryaki.ru, на котором вы можете выбрать тяжело больных детей, связаться с их родителями и отправить подарок на Новый год! Фондов, страниц в Инстаграме и других организаций много...Если каждый, несмотря на негатив сегодняшнего мира, собственные проблемы и настроение, решит сделать что-то хорошее для другого - мир со скоростью улитки, но начнёт становится лучше, (да и настроение поднимется и у вас и у того, кому вы помогли) ❤️ И вообще, мне кажется, дарить приятнее, чем получать...Продуктивной всем недели! Проводите больше времени с семьей! @peskov_mika

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) 2 Дек 2018 в 8:36 PST