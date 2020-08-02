1-2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оправившаяся от коронавируса Анита Цой с супругом гостили в доме Валентина Юдашкина. Среди гостей также был и Аркадий Новиков с супругой Надеждой. «Провели прекрасный субботний вечер в гостеприимном доме Юдашкиных. Марина великолепная хозяйка! И хоть она говорит, что не любит готовить, готовит она божественно! Пальчики оближешь! Варенья, соленья, жаренья, выпечка... Все высшего качества! Я попробовала все! И теперь не знаю, помогут ли мне корейские травы для похудения или нет», — поделилась эмоциями Анита.

Ирина Салтыкова показала фото из сочинского бутика. Певица успевает не только отдыхать на черноморском побережье, но делать покупки.

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