1-2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov/
Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой наслаждаются отдыхом на морском побережье: «Это наше время. Никто за нас не может им распоряжаться».
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Николай Басков привыкает жить с новым питомцем.
Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov/
Оправившаяся от коронавируса Анита Цой с супругом гостили в доме Валентина Юдашкина. Среди гостей также был и Аркадий Новиков с супругой Надеждой. «Провели прекрасный субботний вечер в гостеприимном доме Юдашкиных. Марина великолепная хозяйка! И хоть она говорит, что не любит готовить, готовит она божественно! Пальчики оближешь! Варенья, соленья, жаренья, выпечка... Все высшего качества! Я попробовала все! И теперь не знаю, помогут ли мне корейские травы для похудения или нет», — поделилась эмоциями Анита.
Ирина Салтыкова показала фото из сочинского бутика. Певица успевает не только отдыхать на черноморском побережье, но делать покупки.
Юлия Барановская продолжает турне по Горнома Алтаю. Телеведущая наслаждается первозданной красотой в компании детей, а с подписчиками делится позитивными эмоциями.
56-летний Ленни Кравиц поздравил с днем рождения нынешнего мужа своей экс-супруги. Джейсону Момоа исполнился 41 год. «С днем рождения, Джейсон. Одна семья. Одна любовь», — подписал музыкант фото с именинником.
Эмин проводит все свободное время с детьми. В Instagram он показал, как развлекается в выходные со старшими детьми от Лейлы Алиевой.
Зара с сыновьями побывали на дне рождения. В социальной сети певица показала стильные наряды своего семейства.
Победительница «Евровидения-2016» Джамала отдыхает с семьей в Турции. В микроблоге певица показала нежное фото с 1,5-месячным сыном.
Дарья Повереннова участвовала в забеге с любимым мужчиной Андреем Шароновым. «Предлагаю всем зарядиться от нас хорошим настроением и почувствовать, что бег — это очень круто! Ну, а у меня очередной личный рекорд времени на 5 км: 27.26. То есть, в среднем я бежала по 5 мин 25 сек километр. Я довольна!», — поделилась спортивными достижениями актриса.
Анастасия Макеева выкроила время в плотном рабочем графике и на несколько дней улетела отдыхать на черное море.
Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым побывала на Соловках. «Это была конечная цель нашего путешествия. Живописность фотографии не отражает всех впечатлений от острова. Они контрастны. И часто печальны. Как и сама длинная и неоднозначная история Соловков», — поделилась она впечатлениями.
Катерина Шпица в очередной раз удивила подписчиков схожестью с мамой, с которой провела выходной.
Светлана Зейналова все выходные развлекалась с дочерями Сашей и Вероникой — отпуск телеведущей проходит дома с детьми.
Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев прогулялись по станциям московской подземки.
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
Маша Машкова с супругом проводят отпуск в Нью-Йорке и про безопасность не забывают. Актриса показала, в какой гламурной маске гуляет по улицам США.
Елена Летучая поздравила с днем рождения сына своего мужа Юрия Анашенкова от первой жены. В Instagram телеведущей появились фото с праздника Никиты.
Мария Миронова показала подписчикам новое фото с маленьким сыном Федором.
А как прошли ваши выходные?
Фото и видео: Instagram Андрея Григорьева-Апполонова, Николая Баскова, Марии Мироновой, Нюши, Елены Летучей, Марии Машковой, Катерины Шпицы, Юлии Меньшовой, Дарьи Поверенновой, Джамалы, Аниты Цой, Ирины Салтыковой, Ленни Кравица, Эмина, Зары, Анастасии Макеевой, Светланы Зейналовой
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