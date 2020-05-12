1-11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эти майские каникулы запомнятся надолго: впервые в истории для многих россиян они стали своеобразным «отпуском», и многие провели его дома, стараясь обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом, отправившим на карантин почти весь мир.

В связи с тем, что салоны красоты были закрыты, многим женщинам пришлось учиться наводить красоту самостоятельно. Так, Ксения Собчак экспериментировала с масками для лица: «На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?" я всегда отвечаю честно: Красота!» А актриса Елена Захарова дала коже отдохнуть без макияжа: «Впервые за много лет майские праздники я провожу на даче. С интересом наблюдаю как постепенно все зацветает и распускается», — поделилась она.

Сергей Лазарев занялся огородными делами. «Клубника посажена!! Посмотрим что вырастет», — похвастался певец.

Елена Исинбаева — садовыми: «Косить газон мне не доверяют, зато отвезти скошенную траву в поле, пожалуйста... Ну я не против, переключится с цифрового мира на реальный, одно удовольствие».

Егор Бероев решил покрасить стены.

Алена Хмельницкая призналась, что «срослась с великом»: «Спасает! И спорт и польза. Воздух после дождя сумасшедший! Все очень странно ... очень».

Мария Кожевникова стала еще больше времени проводить с детьми: «Сил нам, терпения и требую памятник многодетным Матерям за дистанционное образование».

Екатерина Архарова рада возможности наблюдать, как растет ее малыш: «Наше счастье! Так люблю его, что иногда хочется съесть со всеми потрохами!) Страшно представить, как быстро летит время. Только вчера ходила беременная, а сегодня нам уже 8 с половиной месяцев, у нас 8 зубов и вытянулись мы до 73см». Лицо сына она пока не показывает.

А Оксана Самойлова — с удовольствием демонстрирует наследника миру: «Еще совсем недавно я не представляла, что такое и как это любить сына)) а это новая совсем другая вселенная))) Новый вид любви мне открылся)))»

Вячеслав Малафеев, Виктория Толстоганова, Зара и некоторые другие знаменитости отпраздновали дни рождения детей в условиях самоизоляции.