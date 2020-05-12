1-11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Эти майские каникулы запомнятся надолго: впервые в истории для многих россиян они стали своеобразным «отпуском», и многие провели его дома, стараясь обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом, отправившим на карантин почти весь мир.
В связи с тем, что салоны красоты были закрыты, многим женщинам пришлось учиться наводить красоту самостоятельно. Так, Ксения Собчак экспериментировала с масками для лица: «На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?" я всегда отвечаю честно: Красота!» А актриса Елена Захарова дала коже отдохнуть без макияжа: «Впервые за много лет майские праздники я провожу на даче. С интересом наблюдаю как постепенно все зацветает и распускается», — поделилась она.
Сергей Лазарев занялся огородными делами. «Клубника посажена!! Посмотрим что вырастет», — похвастался певец.
Елена Исинбаева — садовыми: «Косить газон мне не доверяют, зато отвезти скошенную траву в поле, пожалуйста... Ну я не против, переключится с цифрового мира на реальный, одно удовольствие».
Егор Бероев решил покрасить стены.
Алена Хмельницкая призналась, что «срослась с великом»: «Спасает! И спорт и польза. Воздух после дождя сумасшедший! Все очень странно ... очень».
Мария Кожевникова стала еще больше времени проводить с детьми: «Сил нам, терпения и требую памятник многодетным Матерям за дистанционное образование».
Екатерина Архарова рада возможности наблюдать, как растет ее малыш: «Наше счастье! Так люблю его, что иногда хочется съесть со всеми потрохами!) Страшно представить, как быстро летит время. Только вчера ходила беременная, а сегодня нам уже 8 с половиной месяцев, у нас 8 зубов и вытянулись мы до 73см». Лицо сына она пока не показывает.
А Оксана Самойлова — с удовольствием демонстрирует наследника миру: «Еще совсем недавно я не представляла, что такое и как это любить сына)) а это новая совсем другая вселенная))) Новый вид любви мне открылся)))»
Вячеслав Малафеев, Виктория Толстоганова, Зара и некоторые другие знаменитости отпраздновали дни рождения детей в условиях самоизоляции.
«Очень надеемся, что скоро мы все сможем встречаться, обниматься, целоваться и ничего не бояться», — выразила надежду певица.
Эвелина Бледанс поазала, как они с сыном Семеном участвуют в челлендже #fliptheswitchchallenge:
Алексей Ягудин устроил веселые покатушки на «велосипеде»: «А мне QR code нужен????»
Муж Полины Гагариной показал, как катается на велосипеде их дочь: «Осваиваем беговел или велокат или велобег... Не может решить как называть».
Игорь Верник шутит над недостатком движения: «Показалось, что какая-то легкая отечность появилась из-за малоподвижного образа жизни сейчас , но, к счастью, сразу понял, что показалось».
Лолита Милявская тоже борется со стрессом с помощью юмора: «Как много всего сейчас можно показать: лестничной клетке, лифту, мусорному контейнеру. Не отпускайте настроение».
Ольга Кабо наслаждается проведенным на кухне временем:
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Чувствую себя настоящим ТВОРЦОМ на кухне! В процессе приготовления блюд отвлекаюсь от проблем и грустных мыслей... Для меня, главное, знать, это моя кулинария кому-то нужна, и кто-то будет довольно уплетать необыкновенную мою вкуснотищу))) Итак! РЕЦЕПТ! ПЕЧЕНЬ В ГРАНАТОВОМ СОУСЕ С ГРАНАТАМИ! 1- Слегка обжарить печень. 2- Обжарить до мягкости репчатый лук; 3- Смешать вместе лук и печень- пожарить, помешивая; 4- Добавить гранатовый сок и потомить под крышкой 5-7 минут до готовности. 5- Добавить специи по вкусу; 6- Подавать на стол, украсив зеленью и зёрнами граната! • Приятного творчества!!!! • #ольгакабо #кабокулинар #жизньнакарантине
Олеся Судзиловская тоже занимается кухонным творчеством:
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Всем привет! С Вами я - Олеся Судзиловская #олесясудзиловская #olesyasudzilovskaya . Дружно поднимаем настроение! 😉 Рубрика #судзиями #sudziyummy . Готовим «солнышки» - яйца «Пашот». 🥚🥒🍅🥯🧀Все подробно и с секретиками на видео. Приятного всем аппетита! #идождьнамнепомеха #завтрак #пашот #breakfast
Валерия показала, как они с Иосифом Пригожиным заботятся о своей физической форме.
Сергей Безруков наслаждается временем, проведенным с семьей:
Екатерина Шпица изучает себя: «Одним из главных выводов самоизоляции является то, что я не узнала о себе ничего нового! Ничего меня не удивило, кроме того, что я, оказывается, люблю супы. И готовить, и есть. Обычно ела их крайне редко, предпочитая салат или основное блюдо. А тут я отрываюсь! Куриная лапша, борщ, щи из свежей капусты, солянка, рассольник, харчо, гороховый с копченостями, сырный суп... Чего только я не сварила за это время! А если о серьезном? Я, как и ожидала, не скучаю по работе (да-да), вероятно, потому что я знаю, что после снятия ограничений будет не продохнуть, я не скучаю по мероприятиям, потому что за годы устала от сборов, дресс-кодов, макияжа, укладок и вынужденного общения, я не скучаю по торговым центрам, потому что не люблю шоппинг, кроме как в магазинах товаров для дома, и предпочитаю покупать онлайн, я даже не скучаю по друзьям, потому что очень давно, видимо, хотела закрыться в маленьком мирке ячейки из троих, и побыть с ними 24/7, сколько влезет. А влезает много. Мне сейчас хорошо быть мамой и домохозяйкой.Я люблю мыть посуду, хоть мне и не хватает порой посудомойки. Тут Руслан выручает, моет быстро и технично. Мы иногда даже выпихиваем друг друга с места у раковины, споря, кто больше устал. Я люблю мыть по своей схеме и смотреть, как с каждой вымытой тарелкой гармонизируется пространство. Мне нравится протирать зеркала и мыть полы, развешивать постиранное белье. Я просто дорвалась до размеренного быта. И я никуда не хочу! Кроме леса. Вас, наверно, это удивит, а меня не удивляет: я люблю уединение в кругу семьи и я лентяйка) Еще я вижу, как расцветает сын от того, что я постоянно рядом. Когда мы были столько дней подряд рядом без моих отлучек? Да пожалуй, до его 4 месяцев, а потом это было (и скоро снова будет) вечное балансирование между профессией и материнством. Я на днях подумала, что мне будет сложно отрываться от теперешних непрерывных душевных объятий, когда все вернется на круги своя. Но таково мое дело жизни. Для меня эта пауза очень вовремя, я отдыхаю от суеты и упиваюсь неспешностью жизни. Ситуацию в мире я прекрасно осознаю, поверьте, понимание глобальных мировых проблем саднит сердце и будоражит разум. Но мой период переосмысления основ таков — семейный».
Фото и видео: Instagram
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