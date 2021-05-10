1-10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин продуктивно провели праздники дома с детьми. Спортсмены гуляли в парках, ходили на выставки, заглянули в гости к Татьяне Тарасовой и покатались на колесе обозрения.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов на несколько дней съездили в Дагестан на съемки. После певица долго делилась впечатлениями о поездке.