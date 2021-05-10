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1-10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерью Лизой

Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/

О том, как знаменитости провели длинные майские праздники, читайте в нашем дайджесте.

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин продуктивно провели праздники дома с детьми. Спортсмены гуляли в парках, ходили на выставки, заглянули в гости к Татьяне Тарасовой и покатались на колесе обозрения.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов на несколько дней съездили в Дагестан на съемки. После певица долго делилась впечатлениями о поездке.

Владимир Кристовский воспользовался длительными праздниками и навестил родителей в родном Нижнем Новгороде.

Наташа Королева с семьей улетела в Майами, где у нее второй дом. Певица подразгнила поклонников стройной фигурой во время отдыха на яхте.

Беременная Лиза Арзамасова съездиа на гастрли в Орленок и насладилась солнечной погодой на черноморском побережье.

Алексей Потапенко (Потап) с женой Настей Каменских отмечали Пасху, как и многие другие знаменитости. В начале мая певец также отпраздновал 40-летний юбилей.

Алла Пугачева в Пасху показала, какие стихи выучили ее дети к одномй из главных христианских праздников.

Юлия Меньшова оказалась в Крыму, совместив приятное с полезным — гастроли и отдых. Актриса и телеведущая призналась, что давно мечтала о море и оказалась на его берегу.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми отдыхают на Мальдивах, где для проживания арендовали шикарную яхту. В Instagram рэпера появилось видео, где он с женой плавают рядом с китовой акулой и ее огромным ртом. Знаменитостей не напугали, ни ночь, ни дождь, ни огромное животное рядом.

Там же, на Мальдивах, отдыхает и Анастасия Волочкова. Танцовщица признавалась ранее, что это оно из ее любимых мест на Земле и сюда она приезжает дважды в год, как к себе на дачу. В этот раз она отправилась на отдых со своим таинственным возлюбленным Олегом, имя которого рассекретила во время предыдущей поездки на остров. В этот раз она продолжила прикрывать его на фото, чтобы поклонники вдруг не разглядели его лицо.

Фото: www.instagram.com/volochkova_art/

Лера Кудрявцева улетела в одно из немногих мест, куда еще пускают туристов, в Дубай.

Там же оказались певица Ханна с мужем Пашу и дочерью Адрианой. В Сети семья поделилась живописными снимками.

Екатерина Андреева провела длинные выходные на курорте в Швейцарии. А Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко и его дочерью Юной грели косточки в турецком Бодруме. В Турции введен повсеместный локдаун, но туристов это не останавливает.

Если для кого-то подаренные президентом каникулы оказались настоящим праздником, то для кого-то выходные дни обернулись неприятностями. Так, Ольга Бузова оказалась на 5 дней в больнице. И все это время она интриговала подписичков, что за операцию ей провели. Диагноз она так и не раскрыла.

Ольга Бузова в больнице перед выпиской

Фото: www.instagram.com/buzova86/

На больничной койке также оказался и Влад Топалов. Его жена Регина Тодоренко регулярно публиковала фото из палаты и рассказывала, как переживала за любимого. И они тоже, как и Бузова, не раскрыли причину госпитализации.

Фото и видео: Instagram

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