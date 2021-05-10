1-10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин продуктивно провели праздники дома с детьми. Спортсмены гуляли в парках, ходили на выставки, заглянули в гости к Татьяне Тарасовой и покатались на колесе обозрения.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов на несколько дней съездили в Дагестан на съемки. После певица долго делилась впечатлениями о поездке.
Владимир Кристовский воспользовался длительными праздниками и навестил родителей в родном Нижнем Новгороде.
Наташа Королева с семьей улетела в Майами, где у нее второй дом. Певица подразгнила поклонников стройной фигурой во время отдыха на яхте.
Беременная Лиза Арзамасова съездиа на гастрли в Орленок и насладилась солнечной погодой на черноморском побережье.
Алексей Потапенко (Потап) с женой Настей Каменских отмечали Пасху, как и многие другие знаменитости. В начале мая певец также отпраздновал 40-летний юбилей.
Алла Пугачева в Пасху показала, какие стихи выучили ее дети к одномй из главных христианских праздников.
Юлия Меньшова оказалась в Крыму, совместив приятное с полезным — гастроли и отдых. Актриса и телеведущая призналась, что давно мечтала о море и оказалась на его берегу.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми отдыхают на Мальдивах, где для проживания арендовали шикарную яхту. В Instagram рэпера появилось видео, где он с женой плавают рядом с китовой акулой и ее огромным ртом. Знаменитостей не напугали, ни ночь, ни дождь, ни огромное животное рядом.
Там же, на Мальдивах, отдыхает и Анастасия Волочкова. Танцовщица признавалась ранее, что это оно из ее любимых мест на Земле и сюда она приезжает дважды в год, как к себе на дачу. В этот раз она отправилась на отдых со своим таинственным возлюбленным Олегом, имя которого рассекретила во время предыдущей поездки на остров. В этот раз она продолжила прикрывать его на фото, чтобы поклонники вдруг не разглядели его лицо.
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Лера Кудрявцева улетела в одно из немногих мест, куда еще пускают туристов, в Дубай.
Там же оказались певица Ханна с мужем Пашу и дочерью Адрианой. В Сети семья поделилась живописными снимками.
Екатерина Андреева провела длинные выходные на курорте в Швейцарии. А Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко и его дочерью Юной грели косточки в турецком Бодруме. В Турции введен повсеместный локдаун, но туристов это не останавливает.
Если для кого-то подаренные президентом каникулы оказались настоящим праздником, то для кого-то выходные дни обернулись неприятностями. Так, Ольга Бузова оказалась на 5 дней в больнице. И все это время она интриговала подписичков, что за операцию ей провели. Диагноз она так и не раскрыла.
Фото: www.instagram.com/buzova86/
На больничной койке также оказался и Влад Топалов. Его жена Регина Тодоренко регулярно публиковала фото из палаты и рассказывала, как переживала за любимого. И они тоже, как и Бузова, не раскрыли причину госпитализации.
Фото и видео: Instagram
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