Сегодня в Сети появилась информация о том, что 61-летняя актриса Вера Глаголева тяжело больна. СМИ писали, что звезде отечественного кинематографа регулярно делают переливание крови, а врачи предполагают, что у Глаголевой онкологическое заболевание. Состояние актрисы ухудшилось настолько, что она провела сутки в реанимации.

Однако спустя несколько часов после появления этих слухов, актриса прокомментировала свое состояние. В разговоре с порталом Dni.ru Вера заявила, что прекрасно себя чувствует: «Ничего вообще по этому поводу не знаю. Я, к счастью, отлично себя чувствую».

Фото: globallookpress.com