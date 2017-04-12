Известный актер Василий Степанов упал сегодня с 5-го этажа, сообщает ряд российских СМИ. Молодой мужчина с многочисленными травмами доставлен в одну из столичных больниц. Врачи зарегистрировали у него перелом правого плеча, таза, обеих пяточных костей и большое количество ушибов.

В последнее время Василий пребывал в подавленном состоянии. Слава пришла к нему после премьеры фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Благодаря таланту и внешности актер мог построить прекрасную карьеру, но что-то пошло не так: талантливый актер долго не мог работать, из-за чего впал в депрессию, поправился, от него ушла любимая девушка.

Он взял себя в руки и продолжил ходить на кастинги. Когда Степанову начали снова предлагать работу, в результате несчастного случая он сломал позвоночник. «Вася вместе с друзьями возвращался домой из гипермаркета, они покупали подарки к Новому году. На улице тогда было очень холодно, и вся слякоть заледенела. Около подъезда Вася поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог», — передавал слова его друга «СтарХит».

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official)Окт 22 2016 в 5:16 PDT

В последнее время актер жил у дедушки, восстанавливаясь после операций. Он не отчаивался и планировал искать работу, сообщали родные. Сейчас родственники актера не выходят на связь. Причины падения актера из окна расследует полиция, сообщает Life.ru.

Фото: globallookpress.com, instagram.com