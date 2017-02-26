Никогда не замечали, что если вы мало спите, то потом хочется чего-нибудь вкусненького? Японские ученые из университета Васэда выяснили, как недосып влияет на набор веса.

Группа людей во время эксперимента поместили на время сна в специальную комнату, где отслеживали их состояние. Первые три дня молодые люди спали по 7 часов, а следующие — всего 3 часа за ночь. В результате при недостатке сна количество гормонов, регулирующих аппетит, снизилось на 10%. А после восстановления полноценного отдыха ночью опять возвращалось в норму.

Если при этом количество расходуемой энергии останется неизменным, то недостаток гормонов ведет к ожирению. Каждый раз подопытные питались одинаково, однако они сами отмечали, что после бессонной ночи чувствовали себя голодными. Больше всего хотелось есть перед сном, что также ведет к полноте.

«В будущем мы намерены более тщательно исследовать взаимосвязь между потреблением пищи, временем сна и физической активностью», — цитирует ученых КП со ссылкой на японскую газету.

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